APT ROVERETO (TN) * TAVOLO DEI MUSEI AD EDUCA: « “LA LINEA DEL TEMPO”, UNA RIFLESSIONE SULL’EVOLUZIONE DI ARTE – STORIA E SCIENZA NELLE DIVERSE EPOCHE »

Il Tavolo Musei coordinato dall’Apt torna ad EDUCA con “La linea del tempo”. I luoghi di cultura della Vallagarina riuniti in Corso Bettini invitano a riflettere sull’evoluzione di arte, storia e scienza nelle diverse epoche. Musei, castelli e biblioteca escono dalle loro sale e incontrano il pubblico di EDUCA con uno stand dedicato in Corso Bettini.

Filo rosso di una ricca proposta di laboratori a tema a partecipazione libera e gratuita, la LINEA DEL TEMPO accoglierà bambini e bambine invitando a riflettere sull’evoluzione di arte, storia e scienza nel corso delle diverse epoche, attraverso un gioco semplice e intuitivo. Su un grande tabellone dove i colori scandiscono il trascorrere del tempo, dal “tantissimo tempo fa” della Preistoria al “domani” del futuro, sarà possibile collocare le tessere con le immagini che illustrano architetture, manufatti, reperti, animali estinti e tanto altro. Quando è successo? Quando accadrà? A quale tempo appartiene un particolare oggetto, un’opera d’arte, un animale…? sono alcune delle domande a cui cercherà di dare risposta.

A questa attività a ciclo continuo negli orari di apertura dello stand (sabato e domenica 10-13 e 14-18), si aggiungeranno i laboratori ad orario fisso.

Sabato 20 aprile il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto con “La macchina del tempo” inviterà a partire per un viaggio alla scoperta di storie e personaggi più o meno reali del passato (10-11.30, 5-10 anni). Seguirà “Tempo di leggere”, una serie di letture di albi illustrati a tema “tempo” a cura della Biblioteca Civica G. Tartarotti (11.30-12.30, 3-7 anni). Nel pomeriggio, spazio all’arte con il laboratorio a ciclo continuo a cura del Mart, ispirato ai libri d’artista, dal titolo “C’è ancora tempo”: per creare, immaginare, contare, ricordare, colorare, trasformare (ore 14 – 18, 5 – 10 anni).

Domenica 21 aprile, sempre in Corso Bettini, la Fondazione Museo Civico di Rovereto accompagnerà alla scoperta della storia della scrittura, dai primi disegni simbolici fino ai veri e propri alfabeti con il laboratorio “È tempo di scrivere!” (10-11:30, 8-11 anni). A seguire, la Biblioteca Civica di Rovereto inviterà i più piccoli alla lettura di albi illustrati a tema “tempo” con le volontarie “Nati per leggere” (11.30-12.30, 3-7 anni).

Nel pomeriggio si andrà “A spasso nel tempo” con il laboratorio a ciclo continuo a cura di Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali. Ai bambini e alle bambine sarà chiesto cosa metterebbero nel loro museo ideale. Per realizzare il museo dei sogni ci si potrà ispirare ad oggetti e personaggi ‘da castello’ (ore 14-18, 5-10 anni). Ai partecipanti alle attività verrà proposto un breve questionario elaborato dal tavolo coordinato da Apt, con l’obiettivo di testare la qualità del servizio offerto e l’indice di gradimento. Lo stesso invito verrà rivolto ai partecipanti alle proposte per famiglie elaborate dai partner della rete, riunite nel calendario Ci vado anch’io.