APT ROVERETO (TN) * INVERNO IN VALLAGARINA: « TANTE ESPERIENZE OUTDOOR IN MONTAGNA, PREVISTI 30 APPUNTAMENTI (DAL MONTE BALDO ALLA LESSINIA) »

14.49 - venerdì 29 dicembre 2023

Inverno in Vallagarina. Tante esperienze outdoor in montagna: più di 30 appuntamenti dal Monte Baldo, alla Lessinia alle Valli del Leno. L’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo ha organizzato una serie di esperienze invernali che promettono di incantare i visitatori, unendo avventure all’aria aperta, cultura e tradizione enogastronomica.

Esperienze ideate con l’intento di promuovere la maggior parte del territorio circostante ed agevolare le singole strutture turistiche nel proporle ai loro ospiti come attività extra-alberghiere che possano dare quel tocco in più per rendere indimenticabile la vacanza.

Tante le attività nel periodo delle festività natalizie, ma anche nei weekend successivi: da fine dicembre ad inizio marzo sono previsti infatti più di 30 appuntamenti, dal Monte Baldo alla Lessinia, passando per le Valli del Leno e ai monti sopra Rovereto.

“Il nostro intento è quello di coprire l’intero territorio per far scoprire all’ospite – ma anche alle persone del posto – tutta la bellezza della Vallagarina, un territorio accogliente ed attrattivo in tutte le stagioni grazie alla sua forte componente naturalistica, enogastronomica e culturale” commenta soddisfatto il presidente Giulio Prosser. Esperienze che spaziano da escursioni, ciaspolate e sciate organizzate in diversi orari dall’alba al tramonto, con gustose pause nelle baite e nei rifugi in quota, per un approccio rilassato e a passo lento assaporando tutto il piacere della montagna.

Alcune informazioni sulle principali attività:

Ciaspole per Tutti – Alla scoperta della Neve nel Parco del Monte Baldo. Dà la possibilità di immergersi in magiche ciaspolate sul Monte Baldo, esplorando il Parco Naturale e ammirando i suoi paesaggi innevati: escursioni medio-facili per tutti, guidati dai Maestri di sci.

Tra-Monti e Lune Piene – Un Viaggio Notturno nella Natura sul Monte Baldo, sullo Zugna e al Lago di Cei. E’ l’occasione per vivere tramonti mozzafiato sulla neve, con le ciaspole, guidati dalla luce della luna piena verso deliziose cene in accoglienti baite.

Insolite Rotte Innevate – Esplorare la Vallagarina sugli itinerari meno battuti sul Monte Baldo, nelle Valli del Leno, in Lessinia e sul Monte Finonchio. Un’avventura in ciaspole tra i suggestivi paesaggi invernali della Vallagarina con emozionanti escursioni fuori dalle solite rotte, con pranzi tipici in rifugio.

Sulle Tracce degli Animali – Seguendo le orme nella neve e scoprendo di più sul bosco a Brentonico, Vallarsa, Lago di Cei e Lessinia. E’ l’occasione per divertirsi in famiglia alla ricerca degli animali, imparando a rispettare la natura e a comportarsi quando si è nel bosco, con una merenda finale.

Trentino Ski Sunrise – L’alba sulle piste come mai vista prima in Polsa e San Valentino. Si respira l’aria pungente del mattino, si gusta una ricca e sfiziosa colazione circondati dal candore della neve e si può sciare o ciaspolare sulle piste immacolate alle prime luci della giornata.

GolosaNeve – E’l’evento di punta dell’inverno del Monte Baldo Un itinerario enogastronomico a tappe da fare a piedi o in ciaspole, con prodotti del territorio serviti nei rifugi e malghe che colorano i paesaggi innevati di San Valentino.

Un programma ideato per scoprire la bellezza naturalistica della Vallagarina con i suoi monti circostanti.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, si può visitare il sito: www.visitrovereto.it