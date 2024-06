APT GARDA DOLOMITI (TN) * SOSTENIBILITÀ: «PRESENTATI CINQUE NUOVI GOMMONI ELETTRICI, IN COLLABORAZIONE CON VSR»

15.46 - martedì 11 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cinque nuovi gommoni elettrici nelle acque del Garda Trentino. I circoli velici del territorio hanno stretto un’importante partnership con l’azienda VSR per una produzione di gommoni a zero emissioni dirette per un approccio sempre più sostenibile nelle acque gardesane.

Per sottolineare la continua ricerca tecnologica, l’innovazione e l’attenzione verso la sostenibilità, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. in collaborazione con VSR, azienda leader di mercato nella produzione di gommoni, e con i circoli velici del territorio, ha presentato oggi, martedì 11 giugno presso il Circolo Surf Torbole, una nuova flotta di gommoni elettrici che verranno impiegati nei prossimi eventi velici nel territorio.

Alla presentazione odierna hanno preso parte, tra gli altri: il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, l’Assessore alla programmazione e pianificazione urbanistica del territorio del Comune di Arco Nicola Cattoi, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, i consiglieri del CdA di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvana Degasperi e Marco Benedetti, il Presidente del Circolo Surf Torbole e del Consorzio Garda Trentino Vela Armando Bronzetti, il Presidente del Comitato Organizzatore Trentino 2024 Youth Sailing World Championships Walter Cavallucci, l’Events Manager World Sailing Pedro Rodrigues, Claire Boyd del reparto branding and partnership World Sailing, la sustainability executive di World Sailing Rebecca Videlo, il Presidente del Circolo Vela Arco Carlo Pompili, il responsabile del progetto elettrico di VSR Michele Giorgini e i rappresentanti dei circoli velici del Garda Trentino affiliati FIV.

“La presentazione dei gommoni elettrici mostra un importante sviluppo tecnologico che, insieme all’outdoor, fa parte del DNA di questa località. Siamo orgogliosi di essere dei veri campi di prova e di sperimentazione: affinchè la tecnologia si evolva è importante dare anche l’opportunità di sperimentarla e i circoli e gli eventi connessi sono il campo ideale” – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi.

“Negli ultimi tre anni abbiamo investito molto nella vela perchè crediamo che sia quello sport a contatto con la natura che ci rende unici al mondo: siamo famosi a livello internazionale e questo ci deve far capire che dobbiamo valorizzarlo ancora di più tra i velisti del futuro. Se lavoriamo al fianco del Consorzio possiamo essere sempre più forti in questo senso e diventare un motore professionale continuo per sviluppare la vela sul Lago di Garda: anche per questo la FIV ci ha conferito il Mondiale Giovanile, un evento che ci auguriamo possa lasciare il segno anche per quanto riguarda la sostenibilità” – ha proseguito il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. “Proprio su questo tema, i laghi trentini sono stati lungimiranti quarant’anni fa ad eliminare i motori a scoppio e ora si prosegue sulla scia delle boe elettriche di sette anni fa con i gommoni elettrici: insieme al Consorzio possiamo puntare ad avere una buona flotta e vantarci di essere veramente green.”

Cavallucci

La partnership tra VSR e i circoli velici del Garda Trentino, con capofila il Circolo Vela Arco, prevede la fornitura di cinque gommoni elettrici a zero emissioni dirette di tre modelli differenti, che dispongono di otto posti, con una lunghezza che varia dai 4,6 ai 6 metri, un motore dai 12,6 ai 40 kW e una batteria dai 15 ai 47 kWh. Il modello più potente può raggiungere una velocità di crociera di 17 nodi e una velocità massima di 27 nodi.

“Quando si svolgono le regate sul nostro lago, ci sono più di 100 gommoni che possono provocare fastidio e rumore nell’ambiente: anche in quest’ottica è importante come Consorzio creare una vera flotta di gommoni elettrici. Ci auguriamo quindi di portare avanti questo progetto, come abbiamo fatto con le boe elettriche, e di essere poi riconosciuti come i primi in Italia” – ha aggiunto il Presidente del Circolo Surf Torbole e del Consorzio Garda Trentino Vela Armando Bronzetti.

Tra gli eventi in cui verrà utilizzata la nuova flotta, spiccano i prossimi Trentino 2024 Youth Sailing World Championships, la manifestazione di punta della vela giovanile internazionale che si terrà dal 12 al 20 luglio tra i circoli Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole e Fraglia Vela Malcesine.

Nello specifico, il campo di regata della classe 29er, con base presso il Circolo Vela Arco, per la prima volta sarà interamente gestito con mezzi elettrici, con imbarcazioni del comitato di regata e i gommoni per i posaboe e l’assistenza in acqua, oltre all’utilizzo delle boe elettriche radiocomandate con gps già adottate dal Consorzio Garda Trentino Vela (nato nel 2020 e che raggruppa i cinque circoli della sponda trentina del Lago di Garda).

“Siamo ad un mese dall’inizio di una manifestazione che abbiamo voluto fortemente. Abbiamo costruito qualcosa che potesse rimanere nella storia, coinvolgendo tutti i circoli ad organizzare a terra un evento per ciascuno per lasciare un bel ricordo ai ragazzi provenienti dalle oltre 70 nazioni che parteciperanno. Quello che vogliamo è che parta un messaggio di amicizia e di condivisione di idee e valori” – ha concluso il Presidente del Comitato Organizzatore Trentino 2024 Youth Sailing World Championships Walter Cavallucci. – “Si tratta anche di un Campionato per il quale prestiamo molta attenzione al territorio e alla sua valorizzazione: per la prima volta infatti avremo ‘Casa Italia’ concessaci dal CONI dove, presso la Spiaggia degli Olivi di Riva, proporremo le eccellenze del territorio a tutto il mondo.”

Il territorio e i circoli sono costantemente impegnati nel promuovere nuovi progetti per la sostenibilità, come la scuola vela, l’educazione dei giovani velisti al rispetto del lago e dell’ambiente, le campagne di comunicazione “La vela ama il lago” e “Make the difference” e le attività rivolte al monitoraggio delle microplastiche in collaborazione con le scuole del territorio e l’Università di Trento, in particolare il progetto SeaBin.