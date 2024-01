APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI 19-21 GENNAIO: « FAT BIKE IN ALPE CIMBRA / PROVE LIBERE TOUR / CORSO DI TELEMARK »

10.25 - mercoledì 17 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDì 19 GENNAIO

FOLGARIA-PASSO COE

FAT BIKE IN ALPE CIMBRA

Un’esperienza a tutta Fat Bike sulle nevi dell’Alpe! Sei mai andato in bici sulla neve? Sono delle bici con le “ruote grasse” che ti permetteranno di esplorare in lungo e in

largo l’Alpe Cimbra e i suoi paradisi nascosti in compagnia di una guida qualificata. Se non sei troppo allenato, non ti preoccupare… la fat bike è elettrica!

Silvano vostra guida è disponibile per escursioni di ogni tipo in base alle vostre richieste, con difficoltà tecnica facile – media – difficile, per lui l’Alpe Cimbra non ha misteri e vi potrà accompagnare in luoghi incantevoli e sorprendenti.

Propone escursioni al mattino, pomeriggio oppure al tramonto in base alle richieste, vi basterà contattarlo per organizzare insieme la vostra avventura che siate singoli, in coppia oppure in gruppo. Maggiori informazioni: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

SABATO 20 GENNAIO

FOLGARIA-FONDO GRANDE

PROVE LIBERE TOUR

Il Prove Libere Tour è il più divertente dei “Parco Giochi” per appassionati della neve e dello sci! È il Tour in cui si possono testare tutti insieme i migliori marchi di sci del mercato, nella stessa giornata, consigliati da skimen esperti delle singole aziende. È lo skitest itinerante che riunisce ben 25 Marchi di settore, in poche parole è IL TOUR sulla neve per eccellenza! È un villaggio aperto a tutti, con tanta tecnicità e know- how… Luogo: Pista Salizzona, Fondo Grande dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Maggiori informazioni: www.poolsciitalia.com

FOLGARIA-FONDO GRANDE

CORSO DI TELEMARK

AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI

Sei pronto per un’avventura sulla neve come nessun’altra? Unisciti a Scuola Italiana Sci e Snowboard Folgaria dal 20 gennaio al 17 febbraio, per il corso di Telemark! Ogni sabato, dalle 14:00 alle 16:45, avrai l’opportunità di scoprire questo affascinante stile di sci con un maestro esperto. L’attrezzatura e lo skipass sono inclusi nel costo del corso! Maggiori informazioni: 0464721805 oppure inviando una mail a fondogrande@scuoladiscifolgaria.it

LAVARONE-MILLEGROBBE

CIASPOMAGNA CIMBRA

Si parte da Malga Millegrobbe nella terra degli ultimi cimbri rimasti, un sorso d’aperitivo e uno sguardo alla luna calante, e poi via con cellulari accesi e frontalini che illuminano la via. Si sale in silenzio verso le trincee dove si è toccati lievemente dalla brezza che, se l’ascolti bene, ti porta i patemi dei giovani soldati caduti quassù. Si prosegue la marcia nella “Tannebalt”: è un lungo serpentone, il fuoco acceso in punti sicuri indica la via. La Ciaspomagna cimbra è una camminata enogastronomica lunga 7,2 km. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

DOMENICA 21 GENNAIO

FOLGARIA-PASSO COE

FAT BIKE IN ALPE CIMBRA

Un’esperienza a tutta Fat Bike sulle nevi dell’Alpe! Sei mai andato in bici sulla neve? Sono delle bici con le “ruote grasse” che ti permetteranno di esplorare in lungo e in largo l’Alpe Cimbra e i suoi paradisi nascosti in compagnia di una guida qualificata. Se non sei troppo allenato, non ti preoccupare… la fat bike è elettrica!

Silvano vostra guida è disponibile per escursioni di ogni tipo in base alle vostre richieste, con difficoltà tecnica facile – media – difficile, per lui l’Alpe Cimbra non ha misteri e vi potrà accompagnare in luoghi incantevoli e sorprendenti.

Propone escursioni al mattino, pomeriggio oppure al tramonto in base alle richieste, vi basterà contattarlo per organizzare insieme la vostra avventura che siate singoli, in coppia oppure in gruppo. Maggiori informazioni: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

FOLGARIA-FONDO GRANDE

PROVE LIBERE TOUR

Il Prove Libere Tour è il più divertente dei “Parco Giochi” per appassionati della neve e dello sci! È il Tour in cui si possono testare tutti insieme i migliori marchi di sci del mercato, nella stessa giornata, consigliati da skimen esperti delle singole aziende. È lo skitest itinerante che riunisce ben 25 Marchi di settore, in poche parole è IL TOUR

sulla neve per eccellenza! È un villaggio aperto a tutti, con tanta tecnicità e know- how… Luogo: Pista Salizzona, Fondo Grande dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Maggiori informazioni: www.poolsciitalia.com

MUSEI E MOSTRE

Per informazioni:

Presepe Artistico in movimento: Presepe Artistico in Movimento

Si tratta di un presepe artistico in movimento, realizzato artigianalmente da Giuseppe Sinigalia. Molti elementi del paesaggio e alcune statue, tra cui la Natività sono in movimento.

Luogo: Municipio di Lavarone, Fr. Gionghi

Orario: 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30