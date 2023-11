APSS TRENTINO * SERVIZI SANITARI: « PUNTI PRELIEVO, IL 21/11 RIAPRE CASTEL IVANO–STRIGNO, POVO GIÀ OPERATIVO DAL 14 NOVEMBRE »

16.53 - giovedì 16 novembre 2023

Nuovi punti prelievo a disposizione dei cittadini della Bassa Valsugana e della Collina est di Trento. Dopo la chiusura causata dalla pandemia, da martedì 21 novembre riapre il punto prelievi di Castel Ivano–Strigno, mentre quello di Povo è operativo già dal 14 novembre. «La riapertura di questi punti prelievo è stata fortemente voluta dall’ex assessore alla salute Stefania Segnana – afferma il direttore generale Apss Antonio Ferro – e segna un passo importante nella nostra missione di fornire servizi sanitari di prossimità alla comunità trentina. Siamo lieti di ripristinare questi centri grazie alla collaborazione con la Apsp Redenta Floriani di Strigno e la Apsp Margherita Grazioli di Povo».

La riattivazione dei due punti prelievo è stata possibile grazie alla fondamentale collaborazione con le direzioni delle due Apsp che gestiranno i centri, mettendo a disposizione i locali adeguati e garantendo il personale sanitario e amministrativo necessario.

La riapertura del punto prelievi di Castel Ivano-Strigno, nella sede della vecchia Rsa in via Degol 1, riveste una particolare importanza per la zona della Bassa Valsugana e il Tesino, consentendo alla popolazione locale di accedere ai servizi sanitari in modo più rapido ed efficiente. Circa 4mila prelievi annuali contribuiranno a ridurre sensibilmente i tempi di attesa, migliorando l’accesso ai servizi sanitari per una comunità che negli ultimi tre anni ha potuto contare esclusivamente sul punto prelievi Apss dell’ospedale di Borgo Valsugana. Il punto prelievi sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì dalle 7 alle 9, con 32 posti disponibili giornalieri. Inoltre, sono previsti 2 posti aggiuntivi per i prelievi urgenti su richiesta prioritaria da parte del medico di famiglia. È possibile prenotare il prelievo chiamando il numero 0461 371037 oppure utilizzando il portale e l’app TreC+.

Il punto prelievi di Povo ha riaperto il 14 novembre nei locali di via Resistenza n.61/E e sarà aperto tutti i martedì e giovedì con orario 7-9. Il centro sosterrà, con circa 4mila prelievi annui, i tre punti prelievo aziendali della città di Trento: Crosina Sartori, Centro Servizi Sanitari e Villa Igea. Anche in questo caso occorre prenotare il prelievo telefonicamente allo 0461 371037 oppure tramite TreC+, ad eccezione di alcune analisi particolari.