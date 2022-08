SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO: « INCIDENTE SUL LAVORO NEI BOSCHI DI MOENA, BOSCAIOLO 46ENNE ELITRASPORTATO D’URGENZA ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA »

17.31 - venerdì 05 agosto 2022

Incidente sul lavoro nei boschi di Moena: boscaiolo elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un boscaiolo del 1976 residente a Predazzo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni in seguito a un incidente sul lavoro nei boschi di Moena, in località Ronchi. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito alla testa da un tronco agganciato alla teleferica. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 15.30 dai colleghi di lavoro.

Il Tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione di Moena e i Vigili del Fuoco di Moena. L’elicottero ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica per prestare le prime cure all’infortunato, che si trovava in stato di incoscienza. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato recuperato a bordo tramite il verricello, con il supporto degli operatori presenti, e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.