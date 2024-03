ALLEANZA VERDI E SINISTRA TRENTINO * CFP VERONESI DI ROVERETO: « ALLE DIFFICOLTÀ PSICOLOGICHE DEGLI STUDENTI SI RISPONDA CON AIUTO E ASCOLTO, NON CON PUNIZIONI »

14.31 - lunedì 25 marzo 2024

Alle difficoltà psicologiche degli studenti si risponda con aiuto e ascolto, non con le punizioni. Abbiamo appreso dai giornali quanto accaduto al Cfp Veronesi di Rovereto e, sempre sulle pagine dei quotidiani locali, abbiamo potuto leggere le reazioni di parte del panorama politico locale che, invece di rinforzare la posizione di chi chiede percorsi che aiutino questi ragazzi a reintegrarsi nella società, getta benzina sul fuoco chiedendo la rimozione della dirigente.

Come AVS siamo concordi con l’idea che queste azioni violente non possano mai passare come “la norma” e allo stesso tempo sottolineiamo il ruolo fondamentale dei Cfp che, lungi da essere scelte di serie B, devono sempre più essere considerati – e concepiti dalla politica – come percorsi capaci di formare i cittadini e i professionisti di domani, protagonisti non solo della nostra economia, ma anche della nostra società.

A questo proposito, e nell’ottica di un rilancio complessivo della formazione professionale, ci uniamo alla richiesta rivolta dalla dirigente del Veronesi all’assessora Gerosa di avviare quanto prima percorsi capaci di rispondere a queste situazioni di disagio psicologico e psichiatrico, anche alla luce dei ripetuti richiami da parte dell’Apss rispetto alla progressiva crescita di casi di disagio da parte degli adolescenti della nostra Provincia.

Se da un lato segnaliamo che prima dell’era Fugatti esistevano percorsi che puntavano al reinserimento scolastico di ragazzi con situazioni particolari come ritiro sociale, percorsi che poi purtroppo non hanno avuto seguito, dall’altro dichiariamo fin da oggi la nostra totale disponibilità a fare squadra, per senso di responsabilità civile e istituzionale, con Gerosa e con quanti tra maggioranza e opposizione vogliano lavorare per attivare quanto prima percorsi che non puntino a punire, ma ad aiutare questi ragazzi e queste ragazze, in modo tale che possano tornare quanto prima ad essere protagonisti attivi e propositivi della loro vita e della società.

Prendiamo atto che l’assessora voglia lavorare per riformare i Cfp e non possiamo che essere favorevoli alla sua proposta di portare il percorso base per le scuole professionali da tre a quattro anni. La speranza tuttavia è che si voglia lavorare in tal senso non tanto per formare manodopera ad uso e consumo delle attività produttive del territorio, ma in primo luogo per la formazione di individui che, al termine del loro percorso di studi, possano essere cittadini critici e attori consapevoli della vita politica e sociale che li circonda.

Alleanza Verdi e Sinistra Trentino