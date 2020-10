COMUNE DI TRENTO * POLIZIA LOCALE:  « SIGNORA DI 50/60 ANNI RICOVERATA AL SANTA CHIARA, SI CERCA CHI POSSA FORNIRE INFORMAZIONI »

Signora ricoverata, si cerca chi possa fornire informazioni su di lei. Su richiesta del personale sanitario si chiede chi possa fornire notizie sulla persona di sesso femminile di circa 50/60 anni ricoverata in data odierna al S. Chiara.

Chi fosse in grado di fornire informazioni è pregato di contattare il centralino della Polizia Locale di Trento Monte Bondone al numero 0461/889111. La persona non è in pericolo di vita.