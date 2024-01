60 FIRMATARI (ELENCO COGNOMI) * TRENTO: « UOMINI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, UN APPELLO ALL’AZIONE »

11.29 - lunedì 8 gennaio 2024

///

Un gruppo di uomini che sta promuovendo un’iniziativa riguardo al contrasto della violenza e della discriminazione di genere.

L’iniziativa si basa sulla diffusione di un appello, dal titolo “UOMINI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: UN APPELLO ALL’AZIONE“, diretto

– a tutti gli uomini perché diventino agenti del cambiamento nella lotta alla discriminazione e alla violenza di genere

– alla Provincia di Trento perché riattivi i percorsi di educazione alla relazione di genere nelle scuole.

Il testo dell’appello è allegato, insieme alle firme di 60 uomini che lo sostengono, che includono diverse personalità del mondo trentino. Incluse anche le prime organizzazioni e associazioni che hanno aderito.

Per sostenere di persona l’appello, invitiamo tutti (donne e uomini) a ritrovarsi Sabato 13 gennaio alle 16 in Piazza Pasi a Trento (LINK https://fb.me/e/425O4zdFL), dove oltre a noi promotori dell’iniziativa abbiamo chiamato ad intervenire Barbara Poggio e Sara Ferrari, in quanto persone estremamente competenti sul problema.

Da ieri l’appello è pubblicato sui social e la raccolta di ulteriori firme di sostegno è aperta. Nella prima giornata abbiamo raccolto altre 120 firme, e la raccolta continuerà almeno fino a sabato prossimo.

Marco Buiatti a nome dei promotori dell’iniziativa

Promotori di “UOMINI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: UN APPELLO ALL’AZIONE“:

Marco Buiatti

Enrico Scappatura

Jacopo Zannini

Andrea Massironi

Marco de Lindemann

Lucio Matteotti

Marcello Carli

Riccardo Pomarolli

Michele Brugnara

Paolo Zanella

Gerri Stefani

Michele Vullo

Federico Zappini

FIRMATARI

1. Marco Buiatti – tecnico di laboratorio CiMeC UniTN

2. Andrea Massironi – docente

3. Jacopo Zannini – coach e formatore

4. Lucio Matteotti

5. Marco de Lindemann – essere umano

6. Enrico Scappatura – psicologo-psicoterapeuta e consigliere Ordine degli Psicologi di Trento

7. Michele Brugnara – consigliere comunale di Trento

8. Riccardo Pomarolli – consigliere comunale di Rovereto

9. Marcello Carli – consigliere comunale di Trento

10. Paolo Zanella – consigliere provinciale

11. Federico Zappini – libraio e consigliere comunale di Trento

12. Luca Filosi – consigliere comunale di Trento

13. Gerri Stefani – docente

14. Michele Vullo – facilitatore della comunicazione

15. Michele de Candia – docente

16. Franco Ianeselli – sindaco di Trento

17. Stefano Ciccone – associazione “Maschile Plurale”

18. Alessandro Giacomini – referente UAAR Provincia di Trento

19. Tommaso Ulivieri – consigliere comunale di Arco

20. Alessandro Giovannini – medico specializzando e consigliere circoscrizionale di Trento

21. Alex Benetti – presidente circoscrizione Bondone (Trento)

22. Carlo Fait – consigliere comunale di Rovereto

23. Stefano Bosetti – medico e consigliere comunale di Trento

24. Andrea Segatta – segretario generale Tar di Trento

25. Edoardo Croni – pensionato

26. Luca Oliver – presidente ACLI trentine

27. Andrea Vilardi – docente e presidente circoscrizione Argentario (Trento)

28. Massimiliano Pilati- presidente Forum Trentino per la pace e i diritti umani

29. Emanuele Corn – professore Giurisprudenza UniTN, collettivo “GeneriAmo”

30. Ivan Pezzotta – psicologo-psicoterapeuta, collettivo “GeneriAmo”

31. Leandro Malgesini – sociologo, collettivo “GeneriAmo”

32. Fausto Manzana – presidente Confindustria Trento

33.Tommaso Vaccari – operatore sociale

34. Flavio Canal – pensionato

35. Paolo Piccoli – presidente Consiglio comunale di Trento

36. Cristano Moiola – insegnante e consigliere comunale di Mori

37. Massimo Vassallo – funzionario PAT

38. Renzo Dori – presidente della Consulta provinciale per la salute

39. Andreas Fernandez – consigliere comunale di Trento

40. Francesco Valduga – medico e consigliere provinciale

41. Roberto Stanchina – consigliere provinciale

42. Michele Malfer – consigliere provinciale

43. Alessio Manica – consigliere provinciale

44. Pierfrancesco Rensi – project manager

45. Stefano Schiavo – direGore Scuola di Studi Internazionali UniTN

46. Zebenay Jabe Daka – presidente Associazione “Amici dell’E\opia”

47. Andrea de Bertolini – avvocato e consigliere provinciale

48. Paolo Crepaz – medico dello sport e vicepresidente CONI

49. Gianfranco Maino – essere umano

50. Omar Korichi – consigliere comunale di Rovereto

51. Errico Di Pippo – ingegnere e presidente circoscrizione Oltrefersina (Trento)

52. Roberto Sebastiaani – docente universitario

53. Gianluigi Carta – psicologo-psicoterapeuta e vicepresidente Ordine degli Psicologi di Trento

54. Tullio Zampedri – architeGo e consigliere comunale di Avio

55. Francesco Pavani – docente universitario CiMeC UniTN

56. Yuri Bozzi – docente universitario CiMeC UniTN

57. Alberto Zanutto – docente universitario

58. Maurizio Agostini

59. Andrea Fracasso – docente universitario SSI/DEM UniTN

60. Mattia Civico – operatore sociale