14 ASSOCIAZIONI RIVA DEL GARDA (TN) * “LA CITTÀ CHE (NON) VOGLIAMO“: « LA MANIFESTAZIONE AL CAMPO SPORTIVO BENACENSE (1/7 – 17.30) » (LOCANDINA)

12.04 - martedì 27 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SABATO 1 LUGLIO ORE 17.30 UNA MANIFESTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO PER LA CITTÀ E PER IL TERRITORIO

presso il CAMPO SPORTIVO BENACENSE – CAMPETTO ADIACENTE.

Come promotori di questa iniziativa abbiamo ascoltato e raccolto lo scontento di molti cittadini, le esigenze le rimostranze le proposte di molti settori e rappresentanze della società rivana e abbiamo incontrato una città (e un territorio), che chiede di essere rispettata nella sua identità e bellezza e nella sua possibilità di coniugare difesa dell’ambiente ed economia locale, benessere dei residenti e offerta turistica sostenibile. Questa Riva c’è!

Quelli esposti nel volantino di convocazione non sono semplici slogan: sono un progetto, una visione delle possibilità di questo territorio. Una politica accorta potrebbe vederci un programma, delle indicazioni per governare la città abbandonando idee vecchie di trent’anni o scelte improvvisate e poco competenti. Una politica accorta potrebbe mettersi in ascolto, vedere le esigenze e sollecitare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine.

Abbiamo proposto un luogo dove cittadine e cittadini e rappresentanti dei settori vitali del territorio possano manifestare le loro idee, farsi sentire ed essere ascoltati e possano parlarsi fra loro. Non è una manifestazione ambientalista è una manifestazione per “promuovere la cura del territorio e la sua tutela”, con uno sguardo sulle diverse tematiche che questo comporta.

Importanti non sono solo i contenuti e alla manifestazione ognuno parteciperà con la propria specificità. Importante è anche come questa manifestazione è stata pensata organizzata e condivisa nel confronto e nel reciproco rispetto. Una modalità che speriamo continui nell’ottica della rigenerazione della comunità.

*

COMITATO SALVAGUARDIA AREA LAGO – SAL

ASSOCIAZIONE PINTER

ASSEMBLEA PARCO DELLA LIBERTÀ

COMITATO SALVAGUARDIA OLIVAIA

WWF TRENTINO

ROTTE INVERSE

LEDRO INSELBERG

AMICI DELLA TERRA

COMITATO SVILUPPO SOSTENIBILE

AMICI DELLA SARCA

SLOW FOOD VALLE DELL’ADIGE E ALTO GARDA

ASSOCIAZIONE SOS ALTISSIMO

GRUPPO FAMIGLIE VARONE

QUESTO TRENTINO