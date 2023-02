PACCHER (LEGA) * REPLICA A SCHMID: « ISOLARSI, OGGI PIÙ CHE MAI, NON FAREBBE L’INTERESSE DI UN TERRITORIO PICCOLO E FIERO »

11.34 - venerdì 24 febbraio 2023

ho letto con interesse l’intervento di Sandro Schmid pubblicato ieri da il “T“. Peccato che l’autore abbia voluto a tutti i costi tracciare una divisione netta nelle scelte del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Un solco che non esiste nei fatti: Schmid dice di vedere un allontanamento dell’agire politico del Presidente verso nord, verso gli storici partner sud e nord tirolesi, verso lo stesso Euregio. Il tutto a favore di una macro regione del nord-est, suppergiù coincidente con l’asse di Autobrennero. Scrivo macro regione in minuscolo, volutamente, perché non esiste e non ci potrà essere, almeno che non si intenda – come ha detto e ripetuto Fugatti – una sorta di area vasta, unita da interessi economici e trasportistici di breve, medio e lungo periodo.

Nulla di più o di diverso, visto che la partita del rinnovo della concessione di A22 avverrà (al netto di imprevisti) grazie alla collaborazione di territori non amministrati dallo stesso colore politico, ma saggiamente uniti nel fare l’interesse della propria gente.

Dunque Fugatti, (ma anche lo stesso Arno Kompatscher che non potrà certo essere accusato di voltare le spalle al nord) hanno scelto di interfacciarsi, di fare progetti ed accordi con quella macro regione sovrapponibile in buona parte con lo sviluppo di Autobrennero. Mi permetta poi di sorridere riguardo al raffreddamento dei rapporti con i partner storici e sulla questione dell’Autonomia teorizzato dall’ex sindacalista e parlamentare del centrosinistra: Schmid se ne e’ uscito con questa bizzarra teoria proprio all’indomani dell’evento di Borghetto, quello che alla presenza del ministro Calderoli ha rinsaldato il patto forte tra le Specialità ed il Governo, grazie ad una Carta delle Autonomie che mette in prospettiva nuova benzina nel serbatoio delle già vaste competenze del Trentino e dell’Alto Adige.

Forse a Schmid è sfuggito l’annuncio a Borghetto del varo di un Centro studi che si occuperà di custodire la nostra Specialità, traghettandola verso il Terzo Statuto. Dunque non c’è alcun dietrofront nelle scelte del presidente della giunta Maurizio Fugatti, semmai la consapevolezza che tempi diversi abbisognano di aggiustamenti ed aperture. Isolarsi, oggi più che mai, non farebbe l’interesse di un territorio piccolo e fiero.

Roberto Paccher (Lega)