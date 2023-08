LORENZO RIZZOLI * MONTE BONDONE – PLANTIGRADI: « PERCHÉ NON CREARE UN’ “AREA ORSI” SULL’ALPE DI TRENTO, DELIMITATA CON RECINZIONI AD HOC? »

14.50 - giovedì 3 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

il problema degli orsi in Trentino ed il problema del rilancio del Bondone. Vorrei porre l’attenzione su un tema che potrebbe essere interessante per il rilancio della “montagna di Trento”, Monte Bondone appunto. Ma potrebbe essere interessante anche in ottica del “problema orsi in Trentino”, oltre che la copertura dell’investimento della funivia Trento – Bondone.

La montagna di Trento, si sa, ha sempre fatto difficoltà. In presenza di inverni rigidi e colmi di neve riesce a lavorare, anche se il “tutto esaurito” difficilmente si raggiunge. L’area del fondo è ben frequentata, ma anche qui, neve permettendo. Non è mia intenzione parlare del bacino idrico; è mia volontà “lanciare” qualche idea-provocazione, sullo spunto datomi qualche anno fa un consigliere comunale di Trento.

In Trentino ultimamente vi sono diversi orsi problematici, in quanto mettono in pericolo vite umane (ahimé anche uccidendone), oltre che a distruggere qualche vita animale (creando seri problemi agli allevatori). Sono convinto che l’area del Casteller, che oggi ospita i plantigradi problematici catturati, pian piano sarà piccola per ospitare ulteriori orsi e quindi occorrerà cercare un’area abbastanza grande che possa garantire la presenza di un numero maggiore.

Perché non creare un’area orsi, ovviamente delimitata con recinzioni “Ad hoc”, sul monte Bondone? A Spormaggiore, in val di Non, è presente il centro faunistico, che ospita diversi animali, tra cui due orsi; creare un qualcosa di simile, ma di dimensioni ovviamente diverse, sarebbe possibile? Potrebbe essere una soluzione valide per il ribacio della montagna di Trento, fuori dal periodo invernale? Sarebbe possibile stimare i costi degli investimenti necessari?

Fra qualche anno vedremo la presenza di un “laghetto artificiale” sul monte Bondone. Potrà da solo garantire un incremento di turisti (siano essi “turisti del fine settimana”, che turisti che trascorrono settimane in Trentino) sulla “montagna della città di Trento”?

Oggi esiste la passeggiata (peraltro bellissima) sulle tre cime del Bondone, il relax alle Viote; affiancare a ciò un laghetto artificiale ed un’area orsi potrebbe essere interessante per il rilancio del territorio.

*

Lorenzo Rizzoli

Dottore Commercialista in Trento