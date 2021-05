ZANETTI (SI PUÒ FARE!) * NIDI COMUNALI: « GRADUATORIA ASILI ANNO 2021/2022 COMUNE DI TRENTO, LASCIATE POSTO ALLE MAMME CHE LAVORANO »

Nidi comunali: lasciate posto alle mamme che lavorano. Nei giorni scorsi è uscita la graduatoria annuale nidi per l’anno 2021/2022 del Comune di Trento.

Come riporta anche la stampa, le domande sono state quasi 1000, i posti assegnati circa il 60%.

Già dalle prime ore dall’uscita della graduatoria sono cominciate le prime avvisaglie di quegli enormi disagi che le coppie trentine con bimbi piccoli iniziano a provare.

Il tutto dipenderebbe dai protocolli legati al Covid, si legge.

Va bene, tutti sono consapevoli che qualche limitazione ormai va sopportata.

Ma la realtà è evidentemente un’altra.

Sembra incredibile che il Comune si sia trovato di fatto impreparato a gestire questo tipo di emergenza, peraltro prevista con largo anticipo, che coinvolge quasi il 40% dei richiedenti un posto al nido per il proprio bimbo.

Ci chiediamo allora: se al nido comunale non troviamo un posto, se nelle strutture private non troviamo posto e, se lo troviamo il costo è troppo elevato per sostenerlo, cosa accade nella realtà?

E ancora, se entrambi i genitori lavorano, cosa fare? La mamma lavoratrice dovrà scegliere se continuare la sua attività, magari raggiunta con anni di sacrificio, oppure lasciarla per occuparsi del bambino.

A questo siamo giunti?

Perché questo è lo stato di fatto all’uscita di questa graduatoria.

Altro tema prioritario: si vuole davvero privilegiare la coppia dove solo uno dei due genitori lavora, mentre vengono penalizzati i genitori entrambi lavoratori?!

I genitori rimasti esclusi sono increduli, le mamme lavoratrici si chiedono, nell’attesa che il Comune trovi soluzioni per il 40% dei bambini rimasti esclusi, cosa dovranno fare.

La domanda che sorge spontanea durante questa crisi, anche economica, è evidente: non è forse il caso di valutare di dare precedenza, almeno nella seconda chiamata, ai bimbi delle coppie dove anche la madre lavora? Vogliamo tutelare o no il lavoro delle donne?

Da anni l’amministrazione comunale intende valorizzare le pari opportunità ed il lavoro femminile. Questa è proprio l’occasione per concretizzare questi intenti.

Dopotutto, a prescindere dalle risposte che l’amministrazione fornirà, la realtà attuale per i genitori dei bimbi rimasti esclusi dalla graduatoria, è evidente.

*

Silvia Zanetti

Consigliera Comunale di Trento per SI PUO’ FARE!