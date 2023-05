WWF TRENTINO * OSSERVATORIO MOBILITÀ SOSTENIBILE: « OPPORTUNITÀ E PROBLEMI DI UNO STRUMENTO POCO SFRUTTATO, CONFERENZA STAMPA A TRENTO (10/5 – 10.30) »

09.55 - martedì 9 maggio 2023

L’Osservatorio per la Mobilità Sostenibile è un organismo istituito dalla l.p. del 30 giugno 2017 (“Legge Provinciale per la Mobilità Sostenibile”): tale legge prevede che venga approvato un Piano Provinciale della Mobilità che individui gli strumenti per raggiungere una quota del 45-50-60% di mobilità sostenibile per il 2020-2025-2030. La legge prevede misure specifiche per raggiungere tali obiettivi, un piano di spostamenti casa-lavoro, nonché l’istituzione dello stesso Osservatorio che dovrebbe assicurare lo svolgimento dei processi partecipativi, misurare l’attuazione del Piano Provinciale per la Mobilità Sostenibile (compito arduo, dato che ad oggi tale piano ancora non esiste), raccogliere suggerimenti, formulare proposte. Dall’approvazione della Legge, quasi nulla di quanto necessario per realizzare una visione di Mobilità Sostenibile in Provincia è stato fatto.

Con gli stessi promotori della Legge Provinciale per la Mobilità Sostenibile è in programma la conferenza stampa di mercoledì 10 maggio alle 10.30 in via Paolo Oss Mazzurana 54 a Trento, per fare il quadro dello stato della mobilità sostenibile in Provincia nonché delle opportunità offerte dall’Osservatorio, importante strumento purtroppo disfunzionale e sottoutilizzato.