MUSE – TRENTO * SOSTENIBILITÀ E CULTURA: LANZINGER, « COMPRENDE I CONCETTI DI GIUSTIZIA SOCIALE E CLIMATICA, AL CENTRO EQUITÀ E BENESSERE »

07.44 - martedì 9 maggio 2023

Sostenibilità e cultura. Il punto al MUSE. Si è svolto ieri al MUSE l’incontro “La sostenibilità è questione di cultura”, tappa trentina del Salone della CSR che si concluderà nel mese di ottobre a Milano. A inizio lavori, il direttore Lanzinger ha ricordato come “il termine sostenibilità non sia unicamente riferito al contesto ambientale, ma attraversi trasversalmente anche economia e società, secondo una prospettiva d’insieme. Comprende quindi anche i concetti di giustizia sociale, giustizia climatica e pone al centro l’equità e il benessere dell’umanità. La sostenibilità è una questione di cultura anche quando si parla di istituzioni culturali. E’ significativo che lo stesso International Council of Museums abbia recentemente inserito il contributo allo sviluppo sostenibile come uno degli elementi della nuova definizione di museo”.

Rossella Sobrero, Presidente del Gruppo promotore del Salone, ha invece posto l’accento sul titolo dell’edizione 2023, “Abitare il cambiamento” che prevede un essere protagonisti dello stesso, un appropriarsi dei valori e metterli al centro della propria attività. La CSR è proprio tradurre concretamente i principi nelle azioni e nei progetti, con uno sguardo al futuro e allo sviluppo, per creare impatti positivi e ridurre le esternalità negative. Trovare le modalità di un corretto approccio alla misurazione e alla rendicontazione, è di conseguenza necessario e questione culturale centrale.

La dirigente del Servizio attività culturali della PAT, Alessandra Schiavuzzi, ha sottolineato come “la sostenibilità applicata al mondo dei musei, della cultura, significa prendersi tempo per riflettere e confrontarsi su valori come socialità, partecipazione, responsabilità, che non hanno una monetizzazione scontata, numerica. Oggi il ruolo dei musei è un ruolo più che mai attivo: dopo il 2020 hanno reinterpretato il loro ruolo, diventando protagonisti nel coinvolgere e promuovere una società responsabile e nell’accompagnarla verso un domani sempre più sostenibile. Lo evidenzia anche la Carta dei Musei dell’Euregio, nella quale si rimarca l’impegno dei musei a essere mediatori culturali e accompagnatori della società verso un processo di transizione”.

Sono inoltre intervenuti: Annalisa Cicerchia, economista della cultura e prima ricercatrice ISTAT; Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento; Marco Amato, corporate communication senior manager del Gruppo Lavazza e direttore del Museo Lavazza; Giorgia Agazzani, ESG Specialist di BPER Banca; Mauro Franzoni, amministratore delegato di Levico Acque; Lucia Simonato, direttrice HR di Würth e Patrizia Pizzini di ALLS Consulting.