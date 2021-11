APSS TRENTINO * NOMINE: « ALESSANDRO CARRARA NUOVO DIRETTORE DELLA CHIRURGIA DI ROVERETO-ARCO »

Il direttore generale f.f. dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro ha nominato Alessandro Carrara alla guida dell’Unità operativa multizonale di chirurgia generale degli ospedali di Rovereto e Arco. Il professionista, è stato scelto in seguito all’esito del colloquio selettivo che, insieme al curriculum professionale e alle competenze maturate, gli hanno valso il giudizio di ottimo nella graduatoria di merito. L’incarico avrà durata quinquennale a partire dall’8 novembre.

Alessandro Carrara è nato a Roma nel 1973. Si è laureato in medicina all’Università La Sapienza di Roma dove, nel 2002 ha conseguito la specializzazione in chirurgia generale. Il professionista lavora da 18 anni all’Unità operativa di Chirurgia generale I dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove si è occupato prevalentemente di tecniche minivasive di chirurgia addominale con una casistica chirurgica di ottimo livello che conta oltre 1.700 interventi come primo operatore. Nel corso degli ultimi anni il dottor Carrara è uno dei riferimenti nazionali nella ricostruzione minivasiva della parete addominale.

Il dottor Carrara è stato docente in varie scuole di chirurgia della parete addominale e ha all’attivo una buona produzione scientifica con articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali.