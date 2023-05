WARNER BROS DISCOVERY * GIRO D’ITALIA 2023: « IN DIRETTA INTEGRALE SU EUROSPORT 1 E DISCOVERY+, DA SABATO 6 A DOMENICA 28 MAGGIO »

11.45 - giovedì 4 maggio 2023

Da sabato 6 a domenica 28 maggio il Giro d’Italia sfila dalla Costa dei Trabocchi all’ultimo traguardo di Roma, fra i magnifici scenari marittimi e le salite icone della Corsa Rosa: saranno 21 tappe per un totale di 3489 chilometri per la prima volta in diretta integrale su Eurosport 1 – oltre che full live-streaming su discovery+, Eurosport App e GCN+ – con Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser e Alberto Contador al commento del Giro.

Contador, due volte campione del Giro d’Italia, condividerà la moto-corsa sulle strade della maglia rosa con l’inossidabile collega Jens Voigt, che ha partecipato a diciassette edizioni consecutive del Tour de France, e il britannico Adam Blythe per tre anni impegnato sulle strade della Corsa Rosa.

Inoltre, dallo studio Cube di Londra in realtà aumentata con le sue innovative analisi in 3D di inclinometri e sfondi immersivi, saranno Orla Chennaoui, Dan Lloyd e il 12 volte vincitore di tappa Robbie McEwen a commentare tutti i temi caldi del Giro d’Italia tra fughe e volate, sprint e salite con la partecipazione di Philippe Gilbert, Bernie Eisel, Brian Holm e Riccardo Magrini volti esclusivi del ciclismo di Warner Bros. Discovery.

Magrini sarà poi protagonista, oltre che in telecronaca, del dopo-tappa di discovery+ Giro 360° presentato da Giulia Cicchinè in compagnia dei suoi ospiti e in collegamento live con Andrea Berton inviato sui traguardi della Corsa Rosa.

LA PROGRAMMAZIONE DEL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA INTEGRALE SU EUROSPORT 1:

· Sabato 6 maggio 1ª tappa Fossacesia Marina-Ortona (crono) dalle 13:30 su Eurosport 1

· Domenica 7 maggio 2ª tappa Teramo-San Salvo dalle 12:00 su Eurosport 1

· Lunedì 8 maggio 3ª tappa Vasto-Melfi dalle 11:30 su Eurosport 1

· Martedì 9 maggio 4ª tappa Venosa-Lago Laceno dalle 12:15 su Eurosport 1

· Mercoledì 10 maggio 5ª tappa Atripalda-Salerno dalle 12:30 su Eurosport 1

· Giovedì 11 maggio 6ª tappa Napoli-Napoli dalle 12:45 su Eurosport 1

· Venerdì 12 maggio 7ª tappa Capua-Campo Imperatore dalle 11:00 su Eurosport 1

· Sabato 13 maggio 8ª tappa Terni-Fossombrone dalle 11:30 su Eurosport 1

· Domenica 14 maggio 9ª tappa Savignano sul Rubicone-Cesena (crono) dalle 13:00 su Eurosport 1

· Martedì 16 maggio 10ª tappa Scandiano-Viareggio dalle 11:45 su Eurosport 1

· Mercoledì 17 maggio 11ª tappa Camaiore-Tortona dalle 11:15 su Eurosport 1

· Giovedì 18 maggio 12ªtappa Bra-Rivoli dalle 12:15 su Eurosport 1

· Venerdì 19 maggio 13ª tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (SVI) dalle 10:45 su Eurosport 1

· Sabato 20 maggio 14ª tappa Sierre (SVI)-Cassano Magnago dalle 11:45 su Eurosport 1

· Domenica 21 maggio 15ª tappa Seregno-Bergamo dalle 11:30 su Eurosport 1

· Martedì 23 maggio 16ª tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone dalle 10:30 su Eurosport 1

· Mercoledì 24 maggio 17ª tappa Pergine Valsugana-Caorle dalle 12:30 su Eurosport 1

· Giovedì 25 maggio 18ª tappa Oderzo-Val di Zoldo dalle 12:00 su Eurosport 1

· Venerdì 26 maggio 19ª tappa Longarone-Tre Cime di Lavaredo dalle 11:15 su Eurosport 1

· Sabato 27 maggio 20ª tappa Tarvisio-Monte Lussari (crono) dalle 11:15 su Eurosport 1

· Domenica 28 maggio 21ª tappa Roma-Roma dalle 15:30 su Eurosport 1

Dietro le quinte del Giro d’Italia fra i segreti delle squadre e le interviste esclusive, alla vigilia della Corsa Rosa Eurosport Italia presenta lo speciale L’album dei ricordi: Vincenzo Nibali, una serie in 7 episodi disponibile dal 4 maggio in esclusiva su Discovery+. Ospite di casa Nibali, Riccardo Magrini conversa amichevolmente con l’ultimo campionissimo del ciclismo italiano per un ritratto di ieri, oggi e domani (TRAILER). Inoltre in Giro ’88, una serie originale GCN+, Franco Chioccioli e il campione Andy Hampsten rivivono tra filmati inediti uno dei giorni più lirici della Corsa Rosa nell’inferno del Gavia.

Il Cycling Show settimanale di Eurosport prosegue ogni martedì a tema Giro con le sue interviste esclusive ai protagonisti della stagione, inclusi il campione del mondo Remco Evenepoel e Annemiek van Vleuten ospiti dell’ultima puntata (disponibile on-demand su discovery+, GCN+ ed Eurosport App):

Remco Evenepoel a Cycling Show: «Cercherò innanzi tutto di vincere una tappa, poi eventualmente a ripetermi e se sarà così, ad essere tra i primi della classifica generale. Non si possono vincere tutte le corse, non è così che funziona il ciclismo. Però sì, parto per vincere il Giro d’Italia».

La 106ª edizione del Giro d’Italia maschile fa da apripista alla corsa femminile, che si svolgerà dal 30 giugno al 9 luglio in diretta su Eurosport e sarà l’ultimo Giro Donne della campionessa in carica Annemiek van Vleuten: «La mia forza motrice non è mai stata la vittoria, anche se essa è il culmine dello spettacolo sportivo. Nella mia vita guardo sempre avanti, ma quest’anno vorrò godermi a fondo i momenti del Giro. Saranno gli ultimi di un lavoro speciale che sta per finire».