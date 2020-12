VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTINO * SANTA BARBARA: « IL 4 DICEMBRE ALLE 12.00 LE SIRENE SUONERANNO IN CONTEMPORANEA PER TRENTA SECONDI, LANCIANDO UN MESSAGGIO DI UNITÀ E DI SPERANZA »

Alle 12.00 di venerdì 4 dicembre le sirene dei mezzi di tutti i corpi comunali suoneranno in contemporanea per trenta secondi, lanciando un messaggio di unità e di speranza.

Per i quasi 8mila vigili del fuoco volontari trentini quella di quest’anno sarà una Santa Barbara inedita. Solitamente questa ricorrenza viene celebrata e festeggiata degnamente, spesso anche con sfilate, manovre ed esercitazioni che rinsaldano il legame, già strettissimo, tra i vari corpi e le comunità di appartenenza.

L’attuale situazione sanitaria impone però di ridurre il più possibile le occasioni di incontro e in quest’ottica la Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino, guidata dal presidente Giancarlo Pederiva, per quest’anno ha deciso di festeggiare la patrona e protettrice Santa Barbara – che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità – in un modo diverso. Così, alle 12 di venerdì 4 dicembre, nei 237 corpi della provincia le sirene dei mezzi suoneranno in contemporanea per trenta secondi. Un’iniziativa che si propone di lanciare un segnale di unità e vicinanza tra tutti i vigili del fuoco volontari, nonché un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro.

*

Vigili del fuoco volontari di Ospedaletto

Vigili volontari del distretto di Primiero – credits Alberto Tisot