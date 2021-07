VICEPRESIDENZA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL * CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE: PRESIDENTE BERSANI A PACCHER, « È INTERESSANTE LO STRETTO CONTATTO TRA GOVERNANTI E CITTADINI »

È stata ricevuta dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher la nuova presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento Chiara Bersani nella sua prima visita istituzionale alla Regione Trentino – Alto Adige. “Sono molto contenta di essere a Trento anche perché ho chiesto se c’era la possibilità di prestare servizio in questa città. Non nascondo, infatti, che amo questa regione ricca di tradizione e cultura e trovo particolarmente interessante lo stretto contatto che c’è tra i governanti e i cittadini”. Paccher ha ringraziato della visita e ha auspicato la possibilità di creare un confronto e un dialogo fra istituzioni per affrontare meglio le problematiche che riguardano la popolazione.