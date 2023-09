UNIAMOCI TRENTINO APS / CUB * “ LA CITTÀ – PRIGIONE INTELLIGENTE“: « IN DIRETTA VIDEO STREAMING LA MANIFESTAZIONE DA PIAZZA DANTE TRENTO (9/9), ORE 12.45 / 18.00 » (VEDI – RIVEDI)

11.33 - sabato 9 settembre 2023

Col presente comunicato ricordiamo che sabato 9 settembre Trento sarà capofila della manifestazione nazionale ARRIVA LA CITTA’-PRIGIONE INTELLIGENTE, convocata da Uniamoci Trentino APS e CUB Trento, a cui parteciperanno ufficialmente delegazioni di 30 gruppi nazionali apartitici (come SBM; Wir Noi, Miracolo a Milano, Astensione Costituente Venezia, Itali, Le Partite IVA Italia, Verona per la Libertà, Veneto No Green Pass, Comitato Liberazione Nazionale, Partite IVA Campania, La Variante Torinese, Cittadini Liberi Pesaro…) che in questi anni sono stati baluardo di resistenza e difesa dei diritti soggettivi e costituzionali.

Nello specifico, si contesta il sempre più pervasivo controllo dei cittadini attraverso strumenti digitali, programmi e modalità di accesso a lavoro, scuola, luoghi e servizi come ad esempio:

– telecamere stradali e ZTL

– Digital Service Act

– European ID Wallet

– Contributi d’accesso o accesso a numero limitato in città e località turistiche

– Green Pass, QR code, Fascicolo Sanitario FSE

– Telelavoro, DAD

– Censura sui social network con intelligenze artificiali

– SPID o altre modalità di identificazione elettronica che finiscono per limitare l’accesso ai servizi a chi non possiede competenze digitali, PC o applicazioni necessarie;

Tutti sistemi che con un “click” possono potenzialmente azzerare libertà come quelle di movimento, espressione, riunione, fruizione di servizi, utilizzo del denaro… o alimentare divisioni tra cittadini basate sul censo e/o sul possesso di requisiti arbitrariamente stabiliti. Un pericoloso “Grande Fratello” che riteniamo sottovalutato da parte delle amministrazioni che stanno portando avanti progetti analoghi in diverse città italiane ed europee, aumentando tra l’altro in maniera spropositata il numero di contravvenzioni a carico degli automobilisti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 10-12 concentramento in Piazza Dante e benvenuto ai gruppi ospiti

Ore 11:30 intervento di apertura di Ezio Casagranda, portavoce CUB Trento e consigliere direttivo Uniamoci Trentino APS

Ore 11:30-12:30 interventi primi 3 gruppi ospiti in Piazza Dante

Ore 12:30 PARTENZA CORTEO: sono previste 5 tappe in luoghi significativi della città, con 3/4 interventi a sosta da parte dei referenti di alcuni dei gruppi ospiti e flash mob degli stessi

ORE 16:30 Momento musicale e parodia Consiglio comunale

Ore 17:00 circa INTERVENTI IN PIAZZA DUOMO DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI FRANCO FRACASSI E FULVIO GRIMALDI

Ore 18:00 circa: chiusura manifestazione da parte della presidente Uniamoci Trentino Laura Tondini

Per tutta la giornata i manifestanti distribuiranno volantini informativi alla cittadinanza. Vista la concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni provinciali, Uniamoci Trentino APS tiene a ricordare la sua apartiticità, per natura e statuto. Qualsiasi forza politica possa affiancarsi alle sue iniziative non è in alcun modo sostenuta dal consiglio direttivo.

Uniamoci Trentino Aps e CUB Trento (Confederazione Unitaria di Base)

PS: Ribadiamo alle redazioni la richiesta di smettere di screditare Uniamoci Trentino APS riducendola ad “associazione novax”. La nostra associazione – di cui fanno parte anche vaccinati e che conta piùdi 3mila iscritti – negli anni del Covid assieme al sindacato CUB ha aiutato a curare più di 10mila trentini abbandonati dalla sanità pubblica in “vigile attesa” mentre si vietava l’uso di farmaci che sono stati nei mesi successivi riconosciuti efficaci (i soli antinfiammatori avrebbero potuto evitare il 90% dei ricoveri – Istituto Mario Negri), ha lottato contro il sequestro di malati che in ospedale non potevano nemmeno parlare con i parenti, moribondi privati persino del conforto di un prete e anziani rinchiusi (ancora oggi) per mesi nelle RSA; ha difeso i bambini dall’obbligo di portare mascherine per ore a scuola (78 studi mondiali rivisti dalla prestigiosa libreria Cochrane hanno confermato che non avevano alcuna utilità); ha lottato per i cittadini ricattati e privati del lavoro con il green pass che più di un tribunale ha dichiarato anticostituzionale; si è schierato con medici, infermieri e Oss costretti a vaccinarsi persino dopo aver contratto il covid; ha difeso la libertà di informazione, creato gruppi sportivi e di trasporto per i ragazzini cacciati da palestre e autobus, sostenuto cittadini in difficoltà economica, offerto medici competenti per la cura dei danni vaccinali, denunciato in ogni sede ingiustizie e illeciti e molto altro. Abbiamo difeso salute, giustizia e libertà e ne andiamo fieri. Il tempo ci ha dato ragione su tutti i fronti. Basta con le etichette.