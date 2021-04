RAI 3 – “ SOPRAVVISSUTE “ * PUNTATA DEL 22 APRILE 2021, « STORIE DI DANIELA E ANDREA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Sopravvissute. St 2021 – Puntata del 22/04/2021. Sopravvissute è la trasmissione che dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica, malsana e violenta. Donne che hanno riconosciuto in tempo il pericolo che stavano correndo. Anche in questa edizione Matilde D’Errico, autrice e conduttrice del programma, intervista le donne ospiti in un serrato e intenso faccia a faccia. Ogni storia rappresenta, infatti, un archetipo nel quale riconoscersi, che diventa specchio per le altre.

