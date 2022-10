UNCEM * INCENDI: « PER LA PREVENZIONE INDIVIDUATE 43 AREE IN ITALIA (40 MILIONI DI SOSTEGNO), IN TRENTINO INTERESSATE LE VALLI RENDENA E GIUDICARIE »

09.28 - mercoledì 05 ottobre 2022

“Sono 43 le nuove aree interne che entrano a far parte della Strategia che finora ha finanziato 73 territori, con fondi nazionali ed europei attraverso le Regioni. Le 43 nuove aree italiane, sistemi territoriali di Comuni che lavorano insieme, stanno già approntando progettualità e iniziative su riorganizzazione dei servizi e sviluppo locale, come previsto dalla SNAI.

In un anno e mezzo il lavoro fatto dal Ministero della Coesione con l’Agenzia della Coesione è stato veramente significativo. Abbiamo collaborato e continueremo a farlo. Ringrazio la Ministra Mara Carfagna, insieme con il Consigliere Domenico Gambacorta e il Direttore dell’Agenzia Paolo Esposito. 73 più 43 nuove aree, 120 milioni di euro per la prevenzione degli incendi, 210 milioni per il sostegno alle attività economiche e imprenditoriali dei territori, ma anche ‘farmacie dei servizi’ e ‘case della comunità’ finanziate attraverso il PNRR. Ora dobbiamo accompagnare i territori nella spesa e negli investimenti. Uncem farà la sua parte”.

Lo afferma il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone.