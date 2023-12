UIL SCUOLA – TRENTINO * INCONTRO CON ASSESSORE PAT GEROSA: DI FIORE, “ SI APRA UN CONFRONTO DI REVISIONE DELLE LEGGI 5/2006 E 13/1977 “

20.01 - mercoledì 20 dicembre 2023

Primo Incontro con l’Assessore all’Istruzione

Primo incontro con il nuovo Assessore all’Istruzione, all’insegna dell’ascolto – del confronto – del dialogo. All’ordine del giorno, di fatto, le difficoltà incontrate dalla Scuola Infanzia, a partire dall’apertura estiva.

UIL Scuola: “Ad una legittima richiesta da parte delle famiglie è stata data una risposta sbagliata: facile da prendere, demagogica, divisiva tra le parti, non rispettosa del ruolo che la Scuola svolge e deve continuare a svolgere”.

A pochi giorni di distanza dalla presa in carico delle proprie competenze, il nuovo Assessore all’Istruzione, dottoressa Francesca Gerosa, ha incontrato ieri le organizzazioni sindacali. Un primo momento di “ascolto” iniziato con gli allievi e che proseguirà nelle prossime settimane con tutte le componenti della Comunità scolastica.

UIL Scuola si è presentata al tavolo con la segreteria quasi al completo: presenti Annuscka Brugnara, Monica Motter e Pietro Di Fiore.

Il Segretario Generale, dopo aver ricordato in premessa l’identità della UIL Scuola – organizzazione sindacale che non richiede agli iscritti né appartenenze religiose/confessionali né un preciso orientamento politico ma fa affidamento esclusivamente al rispetto dei principi costituzionali, si è subito focalizzato sui temi all’ordine del giorno: il prolungamento dell’apertura nel periodo estivo imposto alla scuola dell’infanzia. L’ “allungamento del calendario”, avanzato unilateralmente, ha portato alla trasformazione della scuola in servizio “on demand”: una modificazione genetica della Scuola disegnata dalla Costituzione.

È necessario e doveroso, a giudizio della UIL, rivedere fin dalle radici questa iniziativa. Alle legittime esigenze di conciliazione della vita lavorativa con quella familiare, richiesta quanto mai attuale, è stata data una risposta sbagliata.

Chiediamo che l’Assessore effettui un’attenta analisi del rapporto costi-benefici: i dati in nostro possesso ci dicono che le spese sostenute dall’amministrazione provinciale per questa apertura sono decisamente importanti. Si apra un confronto di revisione delle due leggi provinciali (la 5/2006 e la 13/1977): è necessario rivedere l’intero sistema formativo ed educativo, assegnando ad ognuno il proprio compito e definendo per la Scuola la sua specifica mission.

Annuscka Brugnara, ha riaffermato che per UIL SCUOLA le “proposte concrete” si co-costruiscono, non si calano dall’alto: vanno pensate, discusse e progettate a partire dai bisogni di tutti gli attori coinvolti (bambini, famiglie e insegnanti) in un contesto di dialogo continuo tra le parti. Indispensabile quindi promuovere da subito un confronto per rivedere a “tutto tondo” i servizi educativi estivi rivolti alla fascia 3-6, che non hanno solo e riduttivamente il compito di conciliare i tempi lavorativi delle famiglie ma soprattutto il dovere di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti sociali e familiari.

Di fronte alla complessità emergente l’ex Assessore Bisesti ha scelto la strada più semplice e veloce: “allungare” per dettato normativo di trenta giorni il calendario scolastico “snaturando” così il ruolo stesso della scuola dell’infanzia. All’Assessore Francesca Gerosa si chiede il coraggio di percorrere strade diverse, magari più lunghe ma che sicuramente porteranno molto più lontano e reggeranno nel tempo.

Monica Motter è intervenuta ponendo l’accento su ulteriori tematiche che ad oggi pesano sulle scuole dell’infanzia ed in particolar modo su quelle equiparate; difficoltà legate alla ricerca del personale docente, allo sforzo economico per sostenere l’apertura nel mese di luglio, alla riprogrammazione dell’offerta educativa. La sinergia, le “buone pratiche”, l’esperienza maturata e consolidata con il terzo settore è stata completamente cancellata e dimenticata.

Motter, rivolgendosi direttamente alla persona dell’Assessore, ha avanzato una richiesta in relazione all’imminente delibera sulle iscrizioni scolastiche ed in generale sul calendario scolastico: si lasci l’attività didattica su dieci mesi, separando l’undicesimo mese da tutto il resto. Per l’anno scolastico 24-25 sia prevista una diversa organizzazione delle attività, coinvolgendo il cosiddetto terzo settore e riattivando dei servizi educativi estivi rispettosi in primis dei tempi dei bambini.

Al termine dell’incontro l’Assessore ha prontamente calendarizzato gli ulteriori primi incontri: nella prima settimana di gennaio si prosegue con i docenti e con la dirigenza scolastica; a seguire, si riprenderanno i temi temporaneamente sospesi della Formazione Professionale e del personale ATA – AE. Il confronto continua.