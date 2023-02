TRENTINO MARKETING * “YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS 2024“: « A ROMA PRESENTATI I MONDIALI GIOVANILI VELA, IL GARDA TRENTINO PROTAGONISTA DELL’EVENTO »

18.35 - lunedì 13 febbraio 2023

La Federazione Italiana Vela ha ufficializzato che il Youth Sailing World Championships 2024 è stato assegnato all’Italia: protagonista il Garda Trentino che ospiterà l’evento più importante – dopo l’Olimpiade – per World Sailing. In uno spicchio del Trentino riferimento mondiale per gli sport velici, forte delle sue infrastrutture d’eccellenza e di un’organizzazione basata su un piccolo esercito di volontari e la regia dei cinque circoli velici riuniti nel Consorzio Garda Trentino Vela, il Garda Trentino si prepara ad ospitare, dal 13 al 20 luglio 2024, l’evento più importante – dopo l’Olimpiade – per World Sailing, una manifestazione che saprà esaltare il territorio con emozioni e momenti di grande sport, e milioni di appassionati collegati da tutto il mondo.

Il Garda Trentino diventerà teatro naturale di uno spettacolo senza precedenti con oltre 900 presenze tra atleti in gara e tecnici, e 11 discipline giovanili impegnate: saranno presenti le flotte maschili e femminili delle classi 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL.

Oggi presso la Sala Parlamentino di Palazzo Giureconsulti a Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione promossa dalla Federazione Italiana Vela alla quale hanno partecipato Francesco Ettorre, Presidente FIV, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Claudio Barbaro, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Alessandra Sensini, ex campionessa olimpica di windsurf e Direttore Giovanile FIV.

Per il Trentino sono intervenuti Maurizio Rossini, Amministratore delegato Trentino Marketing che ha portato i saluti del Presidente Fugatti e dell’Assessore allo Sport Failoni, Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti Spa, Armando Bronzetti per il Consorzio Garda Trentino Vela, Alessandra Albarelli Direttrice Generale Riva del Garda Fierecongressi.

Il Comitato Organizzatore sarà composto da: Fraglia della Vela Riva, Lega Navale Italiana Riva del Garda, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole, Fraglia Vela Malcesine.

*

Foto di: Martina Orsini