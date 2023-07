TRANSDOLOMITES * PROGETTO FERROVIA VALLI AVISIO: « PERSO IL FINANZIAMENTO PER L’INETTITUDINE DELLA POLITICA TRENTINA, CONFERENZA STAMPA A TRENTO (13/7 – 10.00)

17.17 - sabato 8 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – ///

È in programma la conferenza stampa indetta da Transdolomites per giovedì 13 luglio alle 10.00, alla Sala Conferenze Hotel America a Trento (via torre Verde 50). In previsione dell’avvicinarsi delle elezioni provinciali del Trentino (in ottobre 2023), abbiamo intenzione di intervenire in modo deciso: durante tutto il percorso temporale che accompagnerà all’appuntamento elettorale.

Ciò sempre mantenendo politicamente la posizione di totale indipendenza della nostra Associazione. Nel corso di questi anni abbiamo “messo spalle al muro” coloro che per anni hanno osteggiato l’idea della Ferrovia “Valli dell’Avisio”.

In modo scientifico ed a suon di studi tecnici ed economici abbiamo dimostrato la fattibilità dell’infrastruttura e la sua sostenibilità economica. L’inettitudine della politica trentina ha fatto sì che si sia persa l’occasione storica per finanziare sia il progetto che l’opera. Ci saranno future occasioni a tale riguardo che non possiamo più concedere vengano mancate.

Ordine del giorno della conferenza;

– dove la politica trentina ha tradito la ferrovia Avisio ?

– quale occasione storica abbiamo perso ?

– quale chance si profila per il breve periodo?

– come e dove Transdolomites andrà alla ricerca dei finanziamenti integrativi per non solo per la Ferrovia Avisio ma per un disegno ferroviario trentino transfrontaliero

– in un periodo di forte sofferenza delle aziende turistiche grande è il rischio della criminalità organizzata che non avendo problemi di liquidità è una delle poche realtà che possono entrare in tale mercato. Può e come una ferrovia creare le condizioni di una rinascita dei territori, creare maggiore redditività all’economia e creare le condizioni per portare investimenti puliti sul territorio?

– il monito trasversale indirizzato ai futuri candidati alle provinciali.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites (Tn)