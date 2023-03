TERREMOTI.INGV.IT / ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E VULCANOLOGIA * ZONA CAMPOBASSO: «TERREMOTO DI MAGNITUDO TRA 4.6 E 5.1 ORE 23.52 ITALIANE DI MARTEDÌ 28 MARZO 2023, STIMA PROVVISORIA »

00.06 - mercoledì 29 marzo 2023

LTERREMOTO: MAGNITUDO 4.6 IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Verifiche in corso – Aggiornamento ore 00:15

A seguito dell’evento sismico registrato in provincia di Campobasso alle ore 23:52 di ieri, martedì 28 marzo, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.6, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

