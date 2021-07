APSS TRENTINO * ALTO GARDA E LEDRO: « AMBULATORI ED UFFICI AMMINISTRATIVI, CHIUSI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SANT’ANNA (LUNEDÌ 26 LUGLIO) »

Lunedì prossimo, 26 luglio, in occasione della festività di Sant’Anna, patrono di Arco, saranno chiusi gli ambulatori e gli uffici amministrativi del Servizio territoriale ambito Alto Garda e Ledro.

In particolare, saranno chiusi gli uffici e gli ambulatori dell’Ospedale di Arco, del Centro servizi sanitari di Riva del Garda, del Centro servizi sanitari «Valle di Ledro» (Bezzecca), del Palazzo «Le Palme» di Arco, i punti prelievo di Arco e di Riva, il consultorio familiare e gli ambulatori infermieristici dislocati sul territorio. Saranno garantite l’attività ospedaliera, di pronto soccorso e le attività infermieristiche domiciliari ai pazienti con piani di assistenza domiciliare integrata e cure palliative (ADI e ADI-CP)

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno non saranno in servizio e sarà attivato il Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) nella sede di Riva del Garda in largo Marconi 2 (tel. 116117).