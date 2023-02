TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TP: « OK IL VIAGGIO DI MELONI DA ZELENSKY, MA PER IL 51,8% DEGLI ITALIANI L’AIUTO A KIEV NON È “INTERESSE DEL PAESE” » (DATI: DIFFUSIONE 24/2 – RILEVAZIONI 23/2)

20.08 - domenica 26 febbraio 2023

Sondaggi Tp: bene il viaggio di Meloni da Zelensky ma per il 51,8% degli italiani l’aiuto a Kiev non è nell’interesse del Paese.

Giorgia Meloni ha fatto bene ad andare a Kiev a fare visita a Zelensky. A dirlo è la maggioranza degli italiani nel sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 21 e il 23 febbraio. Per il 32,7% il viaggio era necessario per dimostrare che “siamo inequivocabilmente dalla parte dell’Ucraina senza ambiguità” mentre per il 21,1% sarebbe sarebbe stato ancora meglio se la premier avesse speso parole a favore di un accordo di pace o di un compromesso. Contrario alla visita il 30,8% secondo cui sarebbe stato meglio non andare fino a Kiev, in quanto si tratta di un gesto che non avvicina la pace ma l’allontana. Infine per il 13,5% la visita non ha alcuna rilevanza, “tanto l’Italia non conta quasi nulla a livello internazionale”.

Fonte: Termometro Politico

Sull’evoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia, lo scenario più ipotizzato riguarda lo stallo militare con il raggiungimento di un compromesso che prevederà che la Russia conservi comunque alcune aree occupate nel 2022 (33,2%). Meno votate le altre opzioni: per il 13,7% la guerra si espanderà con il coinvolgimento diretto di altri Paesi europei e degli Usa, per l’11,6% terminerà dopo un’avanzata dei russi che costringerà l’Ucraina a cedere, firmando la concessione di alcuni territori a Mosca, per il 9,7% proseguirà con pochissimi cambiamenti sul fronte militare, per il 9,2% terminerà con il ritiro o la cacciata dei russi almeno dai territori occupati nell’ultimo anno e infine per il 7% proseguirà ma la Russia passerà all’offensiva conquistando terreno.

Oltre sei italiani su dieci ritengono che lo stop alla cessione del credito del Superbonus ed allo sconto in fattura danneggerà l’economia italiana. Tra chi dipinge questo scenario c’è un 31,8% che considera necessario il blocco di questo esborso di denaro pubblico che avrebbe fatto aumentare di molto il debito.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4300 interviste raccolte tra il 21 e il 23 febbraio 2023.