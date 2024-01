TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI TECNÉ: « IL GOVERNO GODE DELLA FIDUCIA DEL 41,1% DEGLI INTERVISTATI » (DIFFUSIONE 19/1)

11.04 - sabato 20 gennaio 2024

Sondaggi elettorali Tecné, il governo gode della fiducia del 41,1%.

Va meglio, per Giorgia Meloni, sul lato personale. Secondo i sondaggi elettorali di Tecné è più popolare del suo esecutivo, il 44,1% ha un’opinione favorevole di lei. Al secondo posto Antonio Tajani, al 33,5%, in crescita di mezzo punto, seguito da Giuseppe Conte, stabile al 31%. Schlein è sotto il 30%, al 29,4%, in calo di tre decimali. Supera però Matteo Salvini, stabile al 29%.

Seguono gli altri leader, Bonino e Lupi appaiati al 24,3%, in discesa, Calenda al 20,5%, e poi Bonelli, Fratojanni e Renzi, con questi come al solito ultimo con il 14,5%.

Sono di più, il 44,1%, quelli che promuovono Meloni. Buona la performance di Fratelli d’Italia secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Tecné per l’agenzia Dire. Cresce di tre decimali rispetto all’ultima rilevazione pre-natalizia e ora è al 28,8%. Si tratta di un guadagno che però è più che compensato dal calo di Forza Italia, che Tecné ha visto sempre molto forte, ma che ora scende di ben mezzo punto in poche settimane: passa dal 9,3% al 9,8%. Ferma all’8,4%, invece, la Lega.

Piccoli i movimenti per i principali partiti di opposizione. Il Pd scende di due decimali, al 19,2%, mentre il Movimento 5 Stelle ne guadagna uno e va al 16,1%. Verdi e Sinistra e +Europa, invece, sono stabili, rispettivamente al 3,5% e al 2,5%. Non è un momento positivo per le forze di centro, Azione scende sotto la soglia del 4% al 3,9% e Italia Viva arretra di un decimale al 2,8%. Fatto degno di nota, avanzano notevolmente le forze più piccole, passando dal 4,9% al 5,5%.

Sondaggi elettorali Tecné, dopo Meloni è Tajani il leader più popolare

I dati sulla fiducia nel governo e nei leader sono abbastanza fisiologici. L’esecutivo gode del favore del 41,1% degli italiani, cosa abbastanza tipica per un governo politico ormai insediato da tempo e anzi, rispetto a dicembre vi è una crescita dello 0,2%. Il 52,1% invece non ha fiducia nel governo e il 6,8% non si esprime.