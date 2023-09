SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * S. MARTINO DI CASTROZZA – RIFUGIO ROSETTA: « OLANDESE 60ENNE CADE DAL SENTIERO 701, ELITRASPORTATO CON FERITE ALL’OSPEDALE DI TRENTO »

17.59 - martedì 5 settembre 2023

Un escursionista olandese del 1963 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto lungo il sentiero 701 che da San Martino di Castrozza sale verso il rifugio Rosetta, nel gruppo delle Pale di San Martino, a una quota di circa 2.200 m.s.l.m.. Nel ruzzolare per circa 5 metri l’uomo ha sbattuto la testa, perdendo inizialmente conoscenza, e si è infortunato ad un ginocchio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11 da parte di un compagno di escursione.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, tuttavia, a causa delle presenza di nebbia, non è potuto volare in quota. Una squadra della locale Stazione San Martino di Castrozza ha quindi raggiunto l’infortunato a piedi, dopo essere salita in quota con gli impianti di risalita. Arrivati sul posto in circa 40 minuti, i tre soccorritori hanno prestato le prime cure all’infortunato e lo hanno imbarellato. Dopodiché, grazie ad una finestra di bel tempo, l’elicottero è riuscito a raggiungere il gruppo e a sbarcare il Tecnico di elisoccorso e il medico. Visto il rischio di mutamento delle condizioni meteorologiche, l’elicottero ha imbarcato a bordo l’infortunato in hovering, per poi atterrare su un altipiano al di fuori delle nebbie. L’infortunato è stato quindi stabilizzato dall’equipe sanitaria ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Intorno alle 13.30 la Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata per un secondo intervento. Un escursionista del 1955 residente a Primiero San Martino di Castrozza (TN) si è infortunato a una caviglia sul sentiero del Cacciatore che da malga Pala scende verso San Martino di Castrozza, a una quota di circa 1.800 m.s.l.m. Tre operatori della Stazione di San Martino di Castrozza hanno raggiunto l’escursionista a piedi in circa mezz’ora e, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno imbarellato per poi trasportarlo a spalla con la barella portantina fino alla strada, dove è stato affidato all’ambulanza.