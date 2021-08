CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA (TN) * FILM “ THE DANISH GIRL ”: « APPUNTAMENTO AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MERCOLEDÌ 11 AGOSTO ALLE 21.00 »

Il cinema all’aperto al Castello del Buonconsiglio, curato dal Coordinamento Teatrale Trentino nell’ambito della rassegna DICASTELINCASTELLO organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e dal Castello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali torna mercoledì 11 agosto nell’affascinante scenografia notturna di Castelvecchio.

Attraversando i secoli, la rassegna proporrà il film “The Danish Girl” di Tom Hooper con Eddie Redmayne, Alicia Vikander e Amber Heard. E’ un adattamento del romanzo La danese (The Danish Girl), scritto nel 2000 da David Ebershoff e liberamente ispirato alle vite delle pittrici danesi Lili Elbe e Geda Wegener.

Copenaghen, primi anni ’20, l’artista danese Gerda Wegener dipinge un ritratto del marito pittore Einar vestito da donna. Il dipinto raggiunge grande popolarità e Einar inizia a mantenere in modo permanente un’apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Spinto da ideali femministi e supportato dalla moglie, Elbe tenta di effettuare il primo intervento per cambio di sesso da uomo a donna. L’intervento avrà grosse ripercussioni sul suo matrimonio e sulla sua identità.

Per l’occasione, La Caffetteria Barone al Castello e i giardini di Castelvecchio saranno aperti (ad ingresso libero) fino alle 21.30. L’ingresso è gratuito con obbligo di green pass e previa prenotazione che sarà possibile a partire dalla settimana prima della data di proiezione. In caso di maltempo il film sarà proiettato nella sala ex Marangonerie.

Per prenotarsi sono necessari pochi e semplici passi: collegarsi al sito internet www.centrosantachiara.it, entrare nella sezione dedicata all’evento e cliccare il pulsante “Prenota il posto”. Sarà necessario lasciare i propri dati, e se l’operazione sarà andata a buon fine verrà rilasciato un QR code che dovrà successivamente essere mostrato (anche dal telefono) all’ingresso la sera dell’evento. Info online: www.buonconsiglio.it| www.centrosantachiara.it | www.trentinospettacoli.it