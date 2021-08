PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * HUB VACCINALI: « AL VIA LA COLLABORAZIONE CON APSS E FEDERAZIONE TRENTINA COOPERAZIONE, LA FIRMA DEL PROTOCOLLO MARTEDÌ 3 AGOSTO ORE 12,30 »

Hub vaccinali, collaborazione tra Provincia, Apss e Federazione Trentina della Cooperazione, la conferenza stampa. La firma del protocollo domani, martedì 3 agosto, alle ore 12,30, in Sala Stampa.

La firma del protocollo di collaborazione – tra la Provincia Autonoma di Trento, la Federazione Trentina della Cooperazione e l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – per la predisposizione e gestione di Hub vaccinali sul territorio trentino: è questo l’oggetto della conferenza stampa che si terrà domani, martedì 3 agosto, alle ore 12.30, presso la Sala Stampa del palazzo della Provincia a Trento. Saranno presenti l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana, il presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Roberto Simoni e il vicepresidente vicario Italo Monfredini, e per Apss il direttore generale facente funzioni Antonio Ferro.

La conferenza potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina o in presenza.