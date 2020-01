CARABINIERI – TORINO * DROGA: « GESTIVA UN LABORATORIO PER LA PRODUZIONE DALLA MARIJUANA, ARRESTATO IL CUSTODE DELLA SCUOLA ELEMENTARE »

Torino. Custode della scuola elementare gestiva un laboratorio per la produzione dalla marijuana, arrestato dai carabinieri.

Torino, 18 gennaio Ieri sera, i carabinieri della stazione di Castiglione Torinese hanno scoperto, in un plesso scolastico in precollina, che il cusode della scuola, un uomo di 46 anni, italiano, produceva marijuana della cantina della sua casa. L’uomo vive in una casa attigua alla scuola nella cui cantina è stata scoperta una serra con 65 piante di marijuana alte1,75 m, attrezzata con lampade alogene e deumidificatori. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e collocato ai domiciliari.