ON URZÌ * DICHIARAZIONI SEGRETARIO RIFONDAZIONE COMUNISTA: « MAURIZIO ACERBO HA USATO ELOQUIO FORCAIOLO, PER EVOCARE FUCILATE CONTRO LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MELONI »

08.36 - domenica 15 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Democraticamente Acerbo di nome e di fatto il segretario di Rifondazione comunista Maurizio che usando il consueto eloquio forcaiolo dell’estrema sinistra ha evocato le fucilate contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Richiamare la memoria di Giuseppe Garibaldi per attribuirgli, in una perversa operazione mistificatoria, addirittura un sentimento ostile ai Fratelli d’Italia di oggi assumerebbe solamente un sapore patetico se non fosse per il richiamo ai pallettoni indegno di un leader politico, anche se di un partito reducistico, rimasto alle logiche dello scontro armato.

L’attribuzione a Garibaldi della moderna volontà di sparare fucilate a Giorgia Meloni oltre a infangare una delle memorie patriottiche più care d’Italia colpisce con riferimenti violenti pericolosi l’immagine del Capo del Governo con un linguaggio inammissibile e intollerabile in una democrazia come quella italiana che è tale perché per fortuna non governano quelli come Acerbo”. Lo ha dichiarato il deputato di FdI Alessandro Urzì, capogruppo in Commissione affari costituzionali.