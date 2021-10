PD – TRENTINO * DDL ZAN: « AFFOSSATO IN SENATO, UN ATTO DI EGOISMO “POLITICO” ASSURDO E GRAVISSIMO A DANNO DI UNA LEGGE DI CIVILTÀ »

L’obiettivo di affossare il Ddl Zan centrato con solo 23 voti (due astenuti e 16 senatori passati al centro destra) può essere definito senza indugi un atto di egoismo “politico” assurdo e gravissimo a danno di una legge di civiltà. Il Pd si e’ battuto per mesi affinché il Senato potesse discutere e poi approvare il Ddl Zan, senatore del nostro partito, liberando il testo dalle secche in cui veniva bloccato in commissione Giustizia.

Ma al momento della discussione in aula, con tutti gli emendamenti già depositati, l’alleanza di chi fin dall’inizio ha avuto come unico obiettivo affossare la legge, si è palesata evidente e in un modo ignobile.

E’ un arretramento di civiltà, un arresto al futuro e non una vittoria delle famiglie italiane come Pro Vita & Famiglia ha affermato distorcendo l’impianto e il valore civile del Ddl Zan. Qualunque sia l’inguacchio scelto per questa azione non potrà fermare un Paese che vuole evolversi.