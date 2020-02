SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MANCATO RIENTRO: « TROVATO SENZA VITA IN VAL LASTIES A QUOTA 1.900 IL TURISTA DANESE DISPERSO DA IERI »

Mancato rientro: trovato senza vita il turista danese disperso da ieri in Val di Fassa. Si sono concluse poco dopo le 13 le operazioni di ricerca dello sciatore danese del 1958 disperso da ieri in Val di Fassa. Il suo corpo è stato trovato senza vita in Val Lasties a una quota di circa 1.900 m.s.l.m. alla base di un pendio ripido e ghiacciato. Secondo le prime ricostruzioni, per l’uomo potrebbe essere stata fatale una scivolata di circa 200 metri lungo il pendio innevato reso ghiacciato dal vento degli scorsi giorni. Le ricerche erano cominciate nella serata di ieri dopo che la moglie aveva denunciato il mancato rientro del marito, uscito per fare una sciata.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento delle squadre di terra della Stazione Alta Fassa. Non disponendo di indicazioni precise sulla destinazione dello sciatore, le ricerche dei soccorritori si sono concentrare nella zona del Col Rodella, del rifugio Friedrich August e del rifugio Salei. Nella notte si è alzato in volo anche l’elicottero di Trentino Emergenza che ha effettuato un sorvolo sulla medesima area con l’ausilio dei visori notturni e di una termocamera. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le ricerche hanno purtroppo dato esito negativo e sono state sospese poco dopo la mezzanotte per poi riprendere alle prime luci dell’alba.

Questa mattina una decina di soccorritori della Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico hanno perlustrato nuovamente l’area nei pressi del rifugio Salei, per poi spostarsi in Val Lasties e nella zona della forcella Pordoi, dopo essere riusciti a risalire all’ultimo passaggio dello skipass del turista sul Sass Pordoi. A supporto delle squadre di terra sono intervenuti anche i droni dei Vigili del Fuoco e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites che ha effettuato dei sorvoli con la campana Recco.

Poco dopo le 13, purtroppo, il corpo senza vita del turista è stato avvistato in Val Lasties e, una volta ottenuto il nulla osta delle autorità, è stato ricomposto ed elitrasportato alla camera mortuaria di Canazei.