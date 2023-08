ROSSATO (FDI) * FEMMINICIDIO ROVERETO: « CONSIGLIERA COPPOLA E ACCOGLIENZA DIFFUSA, SI È PALESATA PER QUELLO CHE È CIOÈ ESPONENTE DELLA PEGGIORE SINISTRA »

10.03 - martedì 8 agosto 2023

Tragedia di Rovereto e le parole di Lucia Coppola sull’accoglienza diffusa, Rossato (FdI): “si è palesata per quello che è, ovvero un’esponente della peggior sinistra degli ultimi vent’anni! Sono allibita e allo stesso tempo disgustata dalle sue parole”

Sono rimasta allibita e allo stesso tempo disgustata dalle dichiarazioni della collega Coppola, relativamente al drammatico episodio recentemente accaduto al parco di Rovereto. Secondo l’esponente dei Verdi del Trentino, la colpa sarebbe tutta del Centrodestra alla guida della Provincia per aver distrutto (secondo la sua visione) l’accoglienza diffusa sul territorio.

Come se sparpagliare per tutto il Trentino soggetti problematici, pronti a colpire e a compiere ogni genere di atto, anche il più atroce, sia la strada migliore per contenerne le gesta, come se mandare in qualche paesino tranquillo delle nostre vallate questi individui, possa impedire loro di compiere azioni simili in quei luoghi! Fa bene la Consigliera Coppola a chiedersi come sia possibile che queste persone, spesso segnalate per violenza, siano comunque lasciate libere di macchiarsi di delitti atroci.

Ma farebbe meglio a chiedersi come mai siamo in queste condizioni. Il centrosinistra negli ultimi vent’anni ha ridotto ad un “cencio vecchio” il nostro codice penale, consentendo contestualmente in nome di una presunta bontà d’animo, posta a schermo di un business dell’accoglienza che ci ha resi ridicoli davanti al mondo intero, l’arrivo in massa di quelli che prima erano “profughi” di guerra a prescindere dal paese di provenienza e che ora lo stesso centrosinistra ha derubricato per primo a migranti climatici, perché oramai con la questione climatica si può giustificare tutto. Questi due fattori hanno creato delle situazioni esplosive nelle nostre città. E’ ampiamente assodato che assieme a persone realmente in cerca di una vita migliore, sul nostro territorio sono arrivati in massa anche delinquenti e soggetti altamente problematici, pronti a compiere qualsiasi cosa. Ci vorranno anni per rimediare a questo disastro!

L’episodio di Rovereto ha scosso e segnato tutti noi nel profondo, ma prima di femminicidio, faremmo meglio a chiamarlo con un altro nome, ovvero un omicidio figlio del buonismo e della falsa integrazione.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia