SINISTRA ITALIANA- VIRAçãO&JANGADA, UDU – RIFONDAZIONE COMUNISTA – èVIVA TRENTINO – ANPI – VERDI -PD – RETE STUDENTI MEDI * MANIFESTAZIONE PRO AMAZZONIA: « A TRENTO IN PIAZZA PASI IL 7/9 ORE 16  »

Domani, sabato 7 settembre, a partire dalle ore 16 in piazza Pasi a Trento, si svolgerà un presidio per sensibilizzare sulla situazione in Amazzonia. “L’Amazzonia diventa cenere, e noi?”. Questo il titolo dell’evento.

L’Amazzonia è casa nostra. Dobbiamo curarla e preservarla. Dobbiamo renderci conto che il nostro stile di vita va cambiato. Facciamoci vedere con un unico obiettivo: renderci consapevoli che salvare l’Amazzonia significa salvare noi stessi. Per questo Futura – Partecipazione e Solidarietà ha promosso questa manifestazione che non fa distinzione tra partiti politici, associazioni politiche, organizzazioni varie, sindacati, ma tutte e tutti insieme possiamo cambiare la situazione. La catastrofe climatica non è un destino ineluttabile.

Hanno aderito: Sinistra Italiana del Trentino, Viração&Jangada, UDU Trento Rifondazione Comunista Trento, èViva Trentino, Anpi Trentino, Verdi del Trentino, Partito Democratico del Trentino, Rete degli Studenti Medi Trento.