PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * MOBILITÀ: « IL PRESIDENTE KOMPATSCHER DOMANI A ROMA, INCONTRO CON SALVINI SULL’A22 »

15.49 - martedì 16 gennaio 2024

L’assegnazione della concessione dell’Autostrada del Brennero tema dell’incontro di domani (17 gennaio) tra il presidente della Provincia e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini.

Trasferta romana, domani (mercoledì, 17 gennaio) per il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. È in programma un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Affiancato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dai vertici della società Autostrada del Brennero SpA – il presidente Hartmann Reichhalter e l’amministratore delegato Diego Cattoni – il presidente della Provincia intende affrontare le questioni ancora aperte prima del bando della gara d’appalto per la concessione dell’A22.

Foto: Asp/Rabanser