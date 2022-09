SILVIO BERLUSCONI * “PILLOLA PROGRAMMA“: « GRAZIE AGLI ITALIANI, PREMIATA LA NOSTRA COERENZA » (VIDEO)

18.20 - lunedì 26 settembre 2022

Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti gli italiani che hanno ascoltato il mio appello ad andare alle urne, a scegliere il centro-destra, a votare Forza Italia.

Il risultato della nostra coalizione premia la coerenza e la credibilità di un’alleanza vera, che sono orgoglioso di avere fondato 28 anni fa e alla quale gli italiani hanno di nuovo affidato la responsabilità di governo del Paese.

Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto e ringrazio Matteo Salvini per il suo impegno come sempre generoso e leale in campagna elettorale.

Il centro-destra assume il governo del Paese in un momento molto difficile, per certi versi addirittura drammatico.

Gli italiani si aspettano che si dia subito corso agli impegni presi, a cominciare da quello contro il caro-bollette, che va immediatamente affrontato anche con provvedimenti eccezionali per evitare che il costo dell’energia costringa le aziende alla chiusura e getti le famiglie sul lastrico.

Dovremo dare vita ad un governo autorevole, capace di coinvolgere le energie migliori del Paese e di instaurare un dialogo proficuo e sereno con l’opposizione, pur nella chiara distinzione dei ruoli.

Il nostro risultato dimostra che Forza Italia esiste ed è radicata nel cuore degli italiani ed ha confermato anche di essere determinante per un centro-destra di governo, sia dal punto di vista dei numeri che dal punto di vista politico.

Questo ci impegna, come membri italiani del Partito Popolare Europeo, a garantire il profilo internazionale, il profilo europeista e il profilo atlantico del prossimo governo.

Un buon rapporto con i nostri storici alleati degli Stati Uniti e dei maggiori Paesi dell’Unione Europea è essenziale per il futuro dell’Italia.

Allo stesso modo, ci consideriamo impegnati dagli elettori a far valere nel centro-destra di governo i principi liberali, cristiani, garantisti che sono alla base del nostro impegno politico.

Il dato positivo di Forza Italia mostra altri due aspetti importanti.

La forte crescita di Fratelli d’Italia non è avvenuta ai nostri danni ed il tentativo dei cosiddetti centristi di catturare i nostri voti è completamente fallito.

Il loro limitato successo è andato a scapito del PD e, in misura più ampia, all’imprevisto e importante successo del Cinque Stelle.

Quindi da oggi, come avevo promesso, mi considero ancora una volta impegnato dal voto e dell’affetto degli italiani a lavorare con tutte le mie forze per il nostro straordinario Paese.