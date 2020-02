GRUPPO LUNELLI – TRENTO * COSTA SMERALDA: « IL PRIMO FERRARI SPAZIO BOLLICINE ALL’INTERNO DI UNA NAVE »

È stata inaugurata con una bottiglia di Ferrari Trentodoc la nuova ammiraglia di Costa Crociere che offre agli ospiti un’esperienza di viaggio ispirata allo stile e all’ospitalità del Bel Paese. Madrina d’eccezione Penélope Cruz.

È stata una bottiglia di Ferrari Trentodoc a celebrare, sabato 22 febbraio al porto di Savona, il battesimo della Costa Smeralda, l’attesissima nuova ammiraglia di Costa Crociere che ha avuto in Penélope Cruz una madrina d’eccezione. È stata lei infatti, alla presenza del comandante della nave Paolo Benini, a tagliare il nastro che ha fatto infrangere la bottiglia di Ferrari Trentodoc sulla prora della nave, come prevede la tradizione marittima.

Questa incredibile nave da crociera rappresenta la qualità italiana in ogni suo aspetto, dal design, all’ospitalità, fino all’enogastronomia, vanto di Costa da oltre 70 anni, che per questa occasione ha voluto riunire i più prestigiosi marchi, scegliendo Ferrari per offrire ai suoi ospiti il meglio delle bollicine italiane.

Posizionato al ponte 8, sulla balconata del Colosseo, il cuore pulsante della nave, nasce il primo Ferrari Spazio Bollicine all’interno di una nave. Ferrari Spazio Bollicine è il format nato a Madonna di Campiglio nel 2005 e già proposto con successo dalla cantina trentina negli scali aeroportuali di Fiumicino, Malpensa e Linate, nonché durante l’esperienza di Expo Milano 2015. Grazie all’elegante design e a un’offerta gastronomica di altissima qualità, studiata dall’Executive Chef stellato di Casa Ferrari, Edoardo Fumagalli, i Ferrari Spazio Bollicine permettono di unire al piacere del brindisi italiano per eccellenza un’esperienza nel buono e nel bello del nostro Paese. Nel nuovo winebar sulla Costa Smeralda è inoltre possibile sperimentare originali cocktail a base di bollicine Trentodoc, tra cui il Ferrari Smeralda, un mix inebriante di Ferrari Maximum Blanc de Blancs e sciroppo di maracuja, ideato ad hoc. Completano la proposta enologica le altre etichette del Gruppo Lunelli: dagli eleganti vini trentini, toscani e umbri delle Tenute Lunelli a una selezione di Prosecco Superiore di Bisol1542, fino alle grappe Segnana. Il tutto naturalmente accompagnato dall’acqua minerale Surgiva.

Ambasciatori dello stile Ferrari, gli Spazio Bollicine raccontano l’essenza stessa dell’italianità e del piacere dello stare insieme, evocando il prestigio della Casa trentina attraverso un design raffinato e contemporaneo, studiato in collaborazione con lo studio Robilant&Associati, Rockwell Group e il supporto di aziende di primo piano del design italiano.

In questo contesto il Ferrari Spazio Bollicine sposa perfettamente la filosofia con cui è stata pensata Costa Smeralda, un vero e proprio inno alle bellezze del nostro paese, a partire dal nome della nave, che rimanda ad una delle più belle aree turistiche della Sardegna, e dal nome dei suoi ponti e delle aree pubbliche, tratti da famose località italiane.