SIE SPA – SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI * COMUNICATO EDITORE – CHIUSURA GIORNALE ” TRENTINO “: « LA CRISI DEL SETTORE EDITORIALE UNITA ALLA GRAVISSIMA SITUAZIONE COVID IMPONE SCELTE DOLOROSE »

d) Sinergie interne al gruppo editoriale per massimizzare l’efficienza e contenere i costi di produzione, diretti e indiretti.

e) Intervento dei soci per il ripianamento delle perdite pregresse e successiva fusione societaria.

Purtroppo, nonostante tutto questo, il degrado degli indicatori economici ha raggiunto livelli tali da non consentire più la continuità delle edizioni di questa storica testata.

A questa fondamentale ed inconfutabile motivazione di carattere economico/imprenditoriale si affianca, pur non determinante ai fini delle scelte, anche la contestazione politica a livello regionale e nazionale, sulla concentrazione regionale delle due testate l’Adige e Trentino in capo ad un solo editore. Esemplari i tentativi dell’allora Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Per ben 18 volte (!) l’azienda ha richiesto di avere un colloquio di chiarimento, alle quali non è mai seguita risposta positiva.

L’insieme di questi co-fattori ha fatto si che domani, sabato 16 gennaio 2021, il quotidiano Trentino, sia in edicola per l’ultima volta.

La società comunica che non ci saranno licenziamenti ma solo il ricorso agli ammortizzatori sociali per il personale giornalistico mentre il personale amministrativo/gestionale non subirà ulteriori provvedimenti rispetto a quanto già in atto. Alcune risorse giornalistiche saranno dirottate al web per il già citato ampliamento e rafforzamento di questo importante comparto.

L’azienda è consapevole delle ricadute sull’occupazione, sulla società e sull’economia locale basti pensare, oltre ai giornalisti che non avranno più il loro quotidiano da editare, ai distributori di giornali, alle edicole e, più in generale alla mancanza di una voce autorevole e autonoma nell’agorà dell’informazione.

Esprime quindi tutto il proprio rammarico per una decisione dolorosa ma non più procrastinabile