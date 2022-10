COMUNE TRENTO * SCOMPARSA ARMANDO VADAGNINI: SINDACO IANESELLI « INTELLETTUALE VERO, SEMPRE RISPETTOSO DELLE POSIZIONI POLITICHE DEGLI ALTRI »

13.04 - venerdì 21 ottobre 2022

Il cordoglio del sindaco e del presidente del Consiglio comunale per la scomparsa di Armando Vadagnini. Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Armando Vadagnini che si è spento l’altro ieri all’età di 80 anni.

Intellettuale vero, Vadagnini era noto soprattutto come storico per i suoi scritti sull’autonomia, su Degasperi e sul Sessantotto.

Sempre rispettoso delle posizioni storiche e politiche degli altri, era punto di riferimento per tutti coloro che volevano e vogliono approcciarsi alla storia contemporanea del nostro territorio.

L’anno scorso si era cimentato anche con il romanzo “Quando l’amore è rivelazione”. Al cordoglio si unisce anche il presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli – che era amico fraterno dello storico – in rappresentanza di tutta l’Assemblea di palazzo Thun.