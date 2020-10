SEN TESTOR (LEGA) * RIFIUTI: « DL ECONOMIA CIRCOLARE, BENE LE MIE PROPOSTE A SOSTEGNO OPERATORI »

Rifiuti: Testor (Lega), dl economia circolare, bene mie proposte a sostegno operatori.

Esprimo soddisfazione perché con l’entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020, relativo all’economia circolare, trovano applicazione norme da me proposte in più occasioni, inerenti la necessità di snellire la burocrazia della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, risolvere la mancanza di idonei spazi per il temporaneo deposito dei rifiuti stessi, consentendo lo stanziamento presso la propria sede agli imprenditori del settore. Tutte proposte di buonsenso, così come le modifiche al sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti RAEE, che estendono la responsabilità della gestione a tutta la filiera coinvolta. Tutte misure a sostegno degli operatori delle migliaia di piccole, medie e grandi aziende che quotidianamente operano nel comparto dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti, servizio fondamentale in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo affrontando”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor, componente della commissione Ambiente a Palazzo Madama.