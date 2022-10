TRENTINO MARKETING * B2B – RIMINI: BATTAIOLA « PREMIATE APT GARDA TRENTINO E VAL DI SOLE, DOLOMITI BRENTA PAGANELLA SECONDA PER CON L’OFFERTA ENO-GASTRONOMICA »

18.44 - mercoledì 12 ottobre 2022

Al TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia, in svolgimento a Rimini, il Trentino incassa due importanti riconoscimenti che premiano la qualità dell’offerta e dell’esperienza che il territorio offre al turista. Premi importanti perché scaturiscono proprio dal sentiment e dalle valutazioni degli ospiti sulla vacanza che hanno potuto vivere nei due ambiti.

“Sono riconoscimenti estremamente importanti, afferma Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, che gratificano l’impegno di tutto un sistema: sinergico nella promozione, nella raccolta dei dati che poi utilizziamo per correggere le azioni promozionali, le proposte e migliorare il prodotto stesso, il che ci permette di rimanere competitivi sul mercato. Un grande lavoro dunque del territorio trentino, che si analizza, si confronta e si mette anche in discussione, ma che ha una grande capacità di evolvere sempre alla ricerca della qualità e per offrire ciò che richiede il mercato.”

Oggi pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. L’Oscar 2022 per la Destinazione italiana preferita dai turisti, dunque con la migliore reputazione online, se lo è aggiudicato la Val di Sole. Ricordiamo che lo scorso anno il medesimo riconoscimento era stato assegnato al Trentino.

Il premio si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza.

Parliamo di circa 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese. L’ambito Dolomiti di Brenta Paganella si è invece classificato secondo nella categoria Destinazioni con la migliore offerta enogastronomica.

Nella giornata di ieri, 11 ottobre, in occasione dell’Hospitality Day, evento formativo dedicato agli operatori dell’ospitalità, si è tenuta la cerimonia di proclamazione degli Hospitality Social Awards dedicati alle eccellenze del social media marketing nel turismo e nel settore dell’hospitality.

Per la categoria “destinazioni turistiche” il riconoscimento è andato a Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A con questa motivazione: “per la capacità di comunicare un territorio in modo innovativo, coinvolgendo tutti gli operatori, oltre che per l’organizzazione e la qualità dei contenuti”. Gli elementi distintivi che hanno valso l’ambito premio all’APT Garda Dolomiti sono stati campagne digital e social basate su creatività, target e tempistiche selezionate e social ads che hanno generato dati importanti nel corso del 2022.