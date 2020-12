PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PREVISIONI DI METEOTRENTINO – 28 DICEMBRE ORE 12.35: « NEVICATA IN ESAURIMENTO NEL TARDO POMERIGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE »

Le previsioni di Meteotrentino. Nevicata in esaurimento nel tardo pomeriggio. Come annunciato dalla Protezione civile, che nella giornata di sabato aveva emesso un avviso di allerta gialla, un’abbondante nevicata sta interessando il Trentino dalle prime ore di oggi, creando notevoli difficoltà alla circolazione viaria. Le previsioni di Meteotrentino per le prossime ore indicano che la perturbazione dovrebbe attenuarsi, a partire dai settori occidentali, già dal primo pomeriggio per poi esaurirsi nel corso del tardo pomeriggio su tutto il territorio provinciale.

La neve è caduta a tutte le quote. Nella fascia più meridionale ci sono fra i 20 ed i 30 cm, localmente fino a 40 cm. Più a nord, nelle valli di Sole, Non, Fiemme e Fassa, sono caduti mediamente fra i 15 e 25 cm. Oltre alla neve vi sono venti forti, prevalentemente sud-occidentali in quota, deboli in valle con locali rinforzi da sud. Anche i venti dovrebbero attenuarsi nelle prossime ore.