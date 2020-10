PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * CORONAVIRUS: « SEI FRA STUDENTI E DOCENTI DELLE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA E TEDESCA SONO RISULTUATI POSITIVI AI TEST COVID-19 »

Coronavirus, sei casi di positività nelle scuole altoatesine. Sei fra studenti e docenti delle scuole in lingua italiana e tedesca sono risultuati positivi ai test Covid-19 nella giornata di ieri (1 ottobre).

Nella giornata di ieri (1° ottobre) sono stati accertati tre casi di positività al Covid-19 negli istituti altoatesini in lingua italiana e tre nelle scuole in lingua tedesca.

Un caso nelle scuole in lingua italiana riguarda un allievo dell’I.I.S.S. Cesare Battisti di Bolzano, un altro è stato accertato presso la scuola primaria Manzoni di Bolzano: in questo caso, una classe, due insegnanti e una tirocinante sono stati messi in quarantena preventiva in attesa di tamponi, seguendo le indicazioni dell’ASL. Un altro caso di positività, infine, è stato registrato tra il personale scolastico del Liceo Pascoli a Bolzano: 4 studenti e altrettanti collaboratori all’integrazione sono stati posti in quarantena preventiva come da indicazione dell’ASL.

Uno studente è stato rilevato positivo anche presso il centro scolastico superiore in lingua tedesca di Silandro, e 22 suoi compagni sono stati posti in quarantena. Positivo anche uno studente dell’istituto professionale in lingua tedesca di via Roma a Bolzano, che però era assente da tempo e non si sono rese necessarie misure di sicurezza per i suoi compagni. Un positivo è stato registrato anche fra gli studenti della scuola professionale in lingua tedesca Emma Hellenstainer di Bressanone. Lo studente, comunque, stava effettuando lezioni a distanza.

Si chiede gentilmente ai media di rispettare la tranquillità dei bambini e degli insegnanti della scuola; per qualsiasi richiesta, informazione riguardante la scuola in lingua italiana, quindi, si prega di prendere contatto con Thomas Laconi, thomas.laconi@provincia.bz.it. La direttrice della formazione in lingua tedesca Sigrun Falkensteiner è a disposizione per tutte le informazioni sul tema e fornire interviste in materia. Chiediamo inoltre di rispettare i principi di cautela e continenza nella comunicazione per evitare allarmismi e garantire sobrietà e rispetto della verità dei fatti nella ricostruzione della vicenda. Qualsiasi ulteriore comunicazione destinata alla cittadinanza verrà trasmessa attraverso gli appositi canali istituzionalre previste.