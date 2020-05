BISESTI (LEGA TRENTINO) * SAIT E PANIFICATORI: « CHIEDIAMO UN’ATTENTA RIFLESSIONE NEL RIVOLGERSI AD UN UNICO SOGGETTO, COSÌ FACENDO SI ESCLUDONO TANTE PICCOLE REALTà »

SAIT e Panificatori trentini. Ritengo che pochi alimenti come il pane, pochi mestieri come quello dei panificatori e pochi luoghi come i panifici, nei nostri Comuni e nelle nostre città, siano così evocativi e significativi del concetto di vita sociale, di vitalità, di commercio; questa caratteristica distingue non solo il nostro territorio ma anche molte parti del mondo.

Le scelte aziendali altrui non si discutono ma al contempo è giusto ricordare il contesto, la storia, e soprattutto i valori del territorio nel quale queste scelte sono fatte. La cooperazione è un bene sociale, culturale ed economico del nostro territorio.

I panificatori, i panifici dal centro città di Trento e Ravina, da Volano a Mori e Rovereto sono vita e sono parte essenziale della nostra comunità.

E questo ancor più nel momento cruciale della fase due di questo tragico periodo condizionato da Covid-19.

Assieme alla provincia autonoma, DAO, la Federazione Trentina della cooperazione, il 31 marzo, SAIT siglava un protocollo per potenziare il consumo di prodotti locali trentini e con essi la rete formata dai piccoli produttori del territorio. Non dimentichiamoci che fin dall’inizio di questa legislatura abbiamo puntato sulla valorizzazione dei prodotti trentini, sensibilizzando anche nella fase del covid-19 il consumo di prodotti locali con la campagna dall’assessore Zanotelli #lamiaterranonsiferma.

Per questo chiediamo un’ulteriore e attenta riflessione perché il piano di rivolgersi ad un unico soggetto per la fornitura del pane, escludendo tante piccole realtà che contribuiscono a dare vita al territorio, non è nel segno di quel percorso che, anche con fatica, va intrapreso per il futuro di cui ha bisogno il Trentino.

*

Mirko Bisesti

Segretario Lega Trentino