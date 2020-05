SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * MEMORIAL DAY 2020: PAOLONI « UN DOVERE RICORDARE LE VITTIME CHE SI SONO SACRIFICATE PER IL NOSTRO PAESE »

Il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni: “Un dovere ricordare le vittime che si sono sacrificate per il nostro Paese. Nonostante le restrizioni, il Memorial Day 2020 ha un grande significato. Le scarcerazioni hanno infangato e disonorato la memoria di tanti Grandi Uomini che non ci sono più”.

On. Tonelli (Lega): “Ricordare è fondamentale. Non è possibile che queste persone siano morte per nulla. Le ultime scarcerazioni sono una vergogna sulle quali si deve fare luce”.

On. Molteni (Lega): “Un’emozione essere qui oggi. Ed è stato un onore aver vissuto la comunità della Polizia di Stato. Scarcerazioni? Noi vogliamo rialzare la testa e riaffermare i principi di legalità e di sicurezza”.

Si è svolto stamane presso l’Altare della Patria, l’atto conclusivo delle manifestazioni del Memorial Day 2020 del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, con una deposizione di una corona al Milite Ignoto. Sulla scia delle infami tragedie che hanno portato al sacrificio di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel 1993 il SAP decise di organizzare una manifestazione con un fine ben preciso: ricordare. Ricordare le vittime di tutte le mafie e della criminalità: dai poliziotti ai magistrati, dai giornalisti a tutti gli operatori delle forze dell’ordine, e poi religiosi e gente comune. Grandi Uomini che si sono sacrificati per un Paese migliore. Nasce così il Memorial Day del SAP.

In questa 27ma edizione, compatibilmente con le restrizioni dettate dalle normative per il Covid19, il timone delle manifestazioni che ogni anno caratterizzano il Memorial Day è stato fortemente cambiato e stamane, presenti il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, il Segretario Generale Aggiunto e deputato della Lega, l’On. Gianni Tonelli, e l’On. Nicola Molteni, ex Sottosegretario all’Interno, il gesto finale, l’atto che il SAP ogni anno vuole fortemente affinché nessuno dimentichi: “L’aver depositato una corona all’Altare della Patria – sottolinea Paoloni – è un atto che abbiamo fortemente voluto. Tra l’altro lasciateci l’onore di essere gli unici, noi del SAP, ad esser entrati all’Altare dopo la deposizione del Presidente della Repubblica Mattarella dello scorso 25 Aprile”.

“Abbiamo fortemente voluto essere qui – spiega ancora Paoloni – perché vogliamo commemorare tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per difendere la legalità e la democrazia del nostro Paese. Un dovere verso di loro e verso le rispettive famiglie a cui va sempre il nostro abbraccio più sentito. Il Covid19 in questo 2020 ha stravolto le nostre vite, ma il Memorial è andato avanti tra mille restrizioni. Abbiamo salutato la figura del collega scomparso, Pasquale Apicella, in tutte le provincie italiane, e non ultimo, lasciatemi dire che ricordare oggi, mentre centinaia di boss mafiosi sono stati scarcerati, ha un sapore amaro. Tutto ciò disonora ed infanga la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il nostro Paese”.

