CODACONS * GUERRA: « L’ASSOCIAZIONE “INFLUENCER RESPONSABILI” ADERISCE AL CALENDARIO 2023 , CONTRO I CONFLITTI ARMÀTI »

09.28 - lunedì 24 ottobre 2022

L’Associazione Influencer Responsabili aderisce al calendario Codacons 2023 contro la guerra, la cui presentazione ufficiale si terrà domani 25 ottobre a Roma.

12 scatti con protagoniste modelle russe e ucraine, firmati dalla fotografa Tiziana Luxardo, che costituiscono il nuovo calendario sociale intitolato “Addio alle armi”, realizzato dall’associazione dei consumatori per dire NO a questa guerra e a tutti i conflitti nel mondo.

L’Associazione Influencer Responsabili – prima associazione senza scopo di lucro che tutela gli influencer e si pone l’obiettivo di valorizzare tale nuova figura professionale promuovendone la formazione e l’aggiornamento e dettando i principi e le regole che devono rispettare a tutela dei follower e degli utenti del web – ha deciso di abbracciare l’iniziativa del Codacons, partecipando alla presentazione del calendario che si terrà martedì 25 ottobre alle ore 18 nella Sala Da Feltre (Via degli Orti di Trastevere, 6 – Roma) e invitando tutti gli influencer italiani ad unirsi a questa battaglia contro la guerra e in favore della pace.